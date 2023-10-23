Во второй тур выборов президента Аргентины вышли Серхио Масса и Хавьер Милей

Кандидат от правящей партии, министр экономики Серхио Масса и крайне правый Хавьер Милей выходят во второй тур президентских выборов в Аргентине после подсчета больше 90% голосов. Первый получил 36,29%, второй — 30,19%, следует из данных на сайте аргентинского агентства telam.

Для победы в первом туре кандидату нужно набрать больше 45% голосов или 40% при отрыве от ближайшего соперника не меньше чем на 10 процентных пунктов. Второй тур состоится 19 ноября.

Как отмечает Associated Press, Серхио Масса стал лидером неожиданно. Большинство опросов давали Хавьеру Милею небольшое преимущество. Хотя сам господин Милей летом выиграл праймериз, будучи аутсайдером. Политик в ходе предвыборной гонки предлагал сделать национальной валютой вместо аргентинского песо доллар США, а также закрыть центральный банк.

Подробнее о выборах в Аргентине на фоне экономического кризиса — в материале «Ъ» «"Я считаю государство врагом"».

Леонид Уварчев