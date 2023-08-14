Праймериз в Аргентине показали лидерство либертарианца, который обещал закрыть ЦБ

На праймериз в Аргентине наибольшее количество голосов получил экономист и ультраправый либертарианец Хавьер Милей, единолично представлявший партию «Свобода наступает» (30,5%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хавьер Милей (справа)

Фото: Natacha Pisarenko / AP Хавьер Милей (справа)

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Как отмечает Reuters, при подсчете 90% бюллетеней ультраправый либертарианский экономист Хавьер Милей получил 30,5% голосов, что намного выше, чем прогнозировалось. Второе место с 28% заняла оппозиционная коалиция «Вместе за перемены» от двух кандидатов — экс-министра безопасности Патрисии Буллрич и мэра Буэнос-Айреса Орасио Ларреты. Правящая перонистская коалиция «Союз ради родины» заняла третье место с 27%.

Хавьер Милей известен своими телевизионными выступлениями и агрессивной риторикой. Еще не так давно он был электоральным аутсайдером. Хавьер Милей выступает против политического истеблишмента страны, который он считает кастой, и называет себя спасителем во время «моральной революции». Он предлагал сделать национальной валютой вместо аргентинского песо доллар США, а также закрыть центральный банк, отмечает The Wall Street Journal. Политические обозреватели классифицировали его идеологические взгляды как смесь консервативных и либертарианских. К примеру, он предлагал запретить аборты, либерализовать продажу оружия и человеческих органов, отмечает Reuters.

Этот кандидат быстро набирает обороты в президентской гонке. По мнению экспертов, это связано с волной массового недовольства избирателей на фоне роста инфляции. За время правления президента Альберто Фернандеса она составила 115%, уровень бедности резко возрос, а стоимость песо резко упала.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 22 октября. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составит минимум 10%.

Анастасия Ларина