Участки разошлись по покупателям

Увеличение доли индивидуальных домов в структуре жилищного строительства в целом по стране привело в третьем квартале 2023 года к росту стоимости участков на 9% год к году, до 55 тыс. руб. за сотку в 33 крупных регионах России. Дороже всего земля продается в Краснодарском крае, но самый выраженный рост цен фиксируют в Дагестане. Стоимость участков в Крыму и части областей, граничащих с Украиной, пока остается стабильной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Средняя стоимость земельных участков в 33 крупнейших регионах России по итогам третьего квартала составила 55 тыс. руб. за сотку, увеличившись на 9% год к году, посчитали в «Авито Недвижимости». Цены увеличились на фоне оживления спроса. По данным аналитиков, год к году интерес к приобретению земли вырос в среднем на 21%. Больше всего — в категории участков для промышленного назначения — на 25%, меньше всего —сельскохозяйственного. Совокупный объем предложения при этом сократился на 2%.

Растущая активность сделок с участками может быть следствием не только интереса к коммерческому использованию земель, но и развития рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС). По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», в январе–сентябре текущего года ввод таких объектов по стране в целом достиг 48 млн кв. м. Это на 51,6% выше объема сданного многоквартирного жилья за аналогичный период и 60,3% от совокупного объема ввода.

По итогам всего 2022 года доля индивидуальных домов оценивалась в 55,7% от общего объема ввода, в 2021 году — в 53%.

В «Сбере» ранее указывали, что в сентябре число выданных ипотечных кредитов на ИЖС выросло на 12,9% год к году. Для сравнения: на вторичном рынке жилья в многоквартирных домах показатель вырос на 2,6%, в сегменте новостроек — на 12,7%.

Самый выраженный рост стоимости земельных участков год к году, согласно данным «Авито Недвижимости», произошел в Дагестане — на 37%, до 192 тыс. руб. за сотку. Спрос вырос на 18%. Позитивная динамика прослеживается в условиях увеличения туристического потенциала региона. По данным Росстата, в январе—августе 2023 года количество официально размещенных в местных отелях гостей выросло в 4,5 раза к аналогичному периоду прошлого года, до 256,5 тыс. В Саратовской области участки за год подорожали на 27%, в среднем до 65 тыс. руб. за сотку. В Ростовской области рост составил 25%, до 188 тыс. руб. за кв. м. Интерес к приобретению участков в этих регионах вырос на 22% и 37% соответственно.

Дагестан вышел на второе место по стоимости земли.

По данным «Авито Недвижимости», дороже участки стоят только в Краснодарском крае — в среднем 200 тыс. руб. за сотку. Год к году показатель вырос на 12%, спрос увеличился на 25%. Традиционно конкурирующий с регионом Крым на фоне общей негативной новостной повестки в текущем году вызывает меньше энтузиазма потенциальных покупателей. Спрос на землю в этом регионе год к году вырос всего на 4%, средняя стоимость осталась стабильной, то есть 178 тыс. руб. за сотку. Аналогичная тенденция ранее прослеживалась на рынке первичной недвижимости: интерес к нему в Крыму в текущем году ограничен, в то время как рынок Краснодарского края показывает уверенную динамику.

В Подмосковье средняя стоимость участков составляет 106 тыс. руб. за сотку, в Ленинградской области — 103 тыс. руб., указывают данные «Авито Недвижимости». К третьему кварталу прошлого года эти показатели выросли на 12% и 13% соответственно. Рост спроса составил 26% и 21%. Единственным регионом, показавшим снижение стоимости земли, оказалась Кировская область, где средний показатель сократился на 7%, до 14 тыс. руб. В Курской, Калужской, Брянской, Смоленской, Самарской областях и Пермском крае средние цены не поменялись.

Александра Мерцалова