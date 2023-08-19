Что Крым из себя строит

Опасения покупателей, сложная логистика и осторожная политика застройщиков привели к снижению спроса на жилье в Крыму. За год число сделок с новостройками здесь сократилось на 38%, тогда как в соседнем Краснодарском крае спрос растет на 20–40%. Крымские застройщики уже видят позитивный тренд, но риэлторы сомневаются в восстановлении спроса до завершения боевых действий в близлежащих регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крымские новостройки проигрывают краснодарским по росту цен и спроса

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Крымские новостройки проигрывают краснодарским по росту цен и спроса

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С июля 2022 года по конец июня 2023 года на первичном рынке Крыма и Севастополя было заключено 2,05 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на квартиры, что на 38% ниже показателя за предшествующие 12 месяцев, подсчитали в «Циан.Аналитике». Снижение спроса на первичном рынке региона отмечается на фоне активных продаж в соседнем субъекте. По данным «Циан.Аналитики», в Краснодарском крае число заключенных ДДУ за год выросло на 40%, до 32 тыс., без учета Краснодара — на 20%, до 6,5 тыс. В среднем в городах-миллионниках спрос на ДДУ за этот период вырос на 7% год к году.

В DataFlat.ru по итогам первого полугодия отмечают аналогичную, хоть и менее выраженную динамику. По подсчетам компании, в Крыму по итогам января—июня 2023 года было заключено 1,2 тыс. ДДУ, что на 7% меньше, чем годом ранее. В Краснодарском крае показатель год к году вырос на 58%, до 18 тыс. ДДУ.

Директор «Этажи-Кубань» Вадим Камалов говорит, что рынок недвижимости Краснодарского края в последний год чувствовал себя лучше части других за счет межрегиональных сделок и внутреннего спроса. «Продажи сельхозпродукции обеспечивают хорошую прибыль, многие сделки проходят без кредитных средств, поэтому колебания ипотечных ставок влияют на нас в меньшей степени»,— объясняет он. По словам господина Камалова, значительная часть сделок в Краснодарском крае проводилась с херсонскими сертификатами, дающими право на приобретение жилья в рамках установленной нормы по утвержденной стоимости 88,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

Спрос на Крым, по словам Вадима Камалова, ограничен из-за близости военных действий и общей неопределенности. Многие жители полуострова сами принимают решение о покупке жилья в Краснодарском крае, указывает он. Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов добавляет, что на сделки с недвижимостью в Крыму влияет и сложная логистика. В Краснодарском крае работает аэропорт Сочи, относительно комфортно можно добраться из Ставрополя и Минвод, а в Крым приходится ездить на поезде и автомобиле, поясняет он.

Одновременно, отмечает господин Попов, застройщики реагируют на растущий спрос в Краснодарском крае, возводя все новые корпуса, а в Крыму строительная активность ограничена. По данным портала Наш.Дом.РФ, в Крыму сейчас строится 893 тыс. кв. м жилья, что на 42% больше, чем годом ранее. Но продажи ведутся в объектах площадью 472 тыс. кв. м, что на 10,6% меньше прошлогоднего уровня. Доля распроданных площадей от объема строительства сократилась с 50% до 21%.

Впрочем, крымские девелоперы настроены позитивно. Руководитель группы «ИнтерСтрой» Олег Леухин говорит, что падение спроса ощущалось в прошлом году, а сейчас ситуация лучше. Помогают ипотечные программы с господдержкой и открытие в регионе отделений Сбербанка, поясняет он. Директор по маркетингу компаний «Монолит» Дарья Осадчая также сообщает о постепенном восстановлении активности покупателей с февраля этого года. По ее словам, больше сделок заключается с двух- и трехкомнатными квартирами, которые чаще приобретают для проживания.

Господин Леухин считает крымскую недвижимость недооцененной и привлекательной для инвестиций. Квартиры в Сочи стоят минимум в 2,5 раза дороже, указывает он. По данным «Циан.Аналитики», за последний год средняя стоимость сделок с новостройками в Крыму выросла на 4%, до 136 тыс. руб. за1 кв. м, в Краснодарском крае — на 12%, до 151 тыс. руб. за 1 кв. м. В Сочи, по словам Вадима Камалова, вторичное жилье сейчас в среднем стоит 450 тыс. руб. за 1 кв. м, а новостройки — от 350–380 тыс. руб. за 1 кв. м. По его словам, перегретый ценник уже приводит к стагнации рынка Сочи. В перспективе эксперт также считает недвижимость Крыма интересной для покупателей, но сомневается, что спрос на нее начнет восстанавливаться до завершения боевых действий в близлежащих регионах.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова