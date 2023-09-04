Покупатели покидают дачи

Рынок загородной недвижимости Подмосковья, где спрос вырос в разгар пандемии, этим летом столкнулся с противоположной ситуацией. Интерес покупателей к таким объектам сократился на 20%. Дома за городом не входят в список первоочередных активов, поэтому в кризис граждане пытаются избавиться от них, объясняют участники рынка. Сейчас в этом сегменте покупатели сосредоточились на покупке участков, на что в отличие от готовых домов можно получить ипотеку с господдержкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Спрос на загородную недвижимость в Подмосковье по итогам лета 2023 года сократился на 4,4% год к году, подсчитали в «Авито Недвижимости». Основатель Nordhus Александр Петров говорит о снижении интереса покупателей к такому формату недвижимости на 10% год к году. Управляющий партнер Point Estate Павел Трейвас заметил сокращение на 20%. Член правления AREA Григорий Ашихмин связывает это с нестабильной ситуацией в стране: «Такая недвижимость не входит в список первоочередных активов, от нее в кризис граждане пытаются избавиться в первую очередь».

В то же время, по данным «Авито Недвижимости», объем предложения таких объектов на рынке Подмосковья по итогам лета вырос на 5,4% год к году. Руководитель центра загородной недвижимости «Этажей» Антон Сауков говорит, что в базе его компании предложение вновь построенной в регионе загородной недвижимости увеличилось на 22% год к году, вторичных объектов — на 41%. «Этот сегмент разогнался в пандемию, когда из-за высокого спроса на загородную жизнь застройщики стали покупать участки для таких проектов, а рост цен подтолкнул многих москвичей к продаже неиспользуемых дач»,— напоминает он. Сейчас спрос на 70% ниже, чем в разгар пандемии, замечает Григорий Ашихмин.

Однако это пока не привело к сокращению цен на загородную недвижимость. В «Авито Недвижимости» отмечают, что за год средний бюджет покупки вырос на 5,2%, до 7 млн руб., в ЦИАН — на 8%. Хотя цены на загородную недвижимость привязаны к рублю, около 10% собственников на вторичном рынке корректируют стоимость объектов в зависимости от колебаний курса, отмечает господин Ашихмин.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов не исключает, что росту цен в сегменте могло способствовать подорожание строительных и отделочных материалов. Владелец «Дома Лазовского» Максим Лазовский говорит, что материалы составляют 50% в себестоимости строительства загородного дома, а некоторые из них подорожали в два раза. Впрочем, добавляет господин Попов, цены на такие объекты не могут пока динамично расти не только из-за снижения спроса, но и из-за ограниченности ипотечного кредитования на рынке загородной недвижимости. Господин Сауков считает сдерживающим фактором высокую конкуренцию за покупателей: «Большая часть из них сейчас предпочитает строить дома самостоятельно, чем покупать уже готовые».

На этом фоне застройщики выводят на рынок новые очереди поселков без подряда и дома с меньшей площадью и участком, стремясь оптимизировать конечную цену, говорит учредитель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов. По его словам, сейчас заметен спрос на участки, так как на них легче получить ипотеку с господдержкой, чем на уже готовые дома. Александр Петров говорит, что девелоперы выводят на рынок новые проекты «мало и редко». Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова добавляет, что новые проекты в сегменте стали чаще реализовываться за пределами Подмосковья — например, во Владимирской и Тульской областях, где больше свободной земли под застройку.

Александра Мерцалова