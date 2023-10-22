Президент Израиля: у членов «Хамаса» были инструкции по созданию химоружия

Члены палестинского движения «Хамас» при проникновении в Израиль 7 октября имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия, заявил президент Израиля Ицхак Герцог. Он предоставил документы Sky News.

«Это официальные материалы "Аль-Каиды" (признана террористической и запрещена в РФ), мы имеем дело с ИГИЛ (признана террористической и запрещена в РФ), "Аль-Каидой" и "Хамасом". Настолько шокирующей является ситуация, когда мы смотрим на данные инструкции о том, как сделать своего рода непрофессиональное химическое оружие с цианидом»,— сказал президент Израиля Sky News.

Документы были найдены в кибуце Беэри, где, по оценке Израиля, 20% из 1,1 тыс. жителей были убиты или похищены. Президент показал документы с диаграммами в эфире телеканала. Sky News отмечает, что не имеет возможность проверить информацию.

Господин Герцог отверг обвинения в том, что израильские бомбардировки Газы непропорциональны атаке «Хамаса». По его мнению, у Израиля нет выбора, кроме как уничтожить движение. «Я плачу о жизнях палестинцев, но в первую очередь я плачу о жизни моей нации»,— сказал он.

Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября. Погибли и пострадали тысячи человек с обеих сторон. Израиль готовится к наземной операции.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Газа близко, Газа далеко».

Леонид Уварчев