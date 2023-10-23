Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сложная ледовая установка

Грузопотоку по Севморпути проложили три сценария

Амбициозные планы наращивания перевозок грузов по Севморпути с 34 млн до 150 млн тонн к 2030 году начинают корректироваться. Как выяснил “Ъ”, подготовленная Минвостокразвития оценка грузопотока к 2030 году предусматривает, помимо оптимистического сценария с объемами перевозок в 244 млн тонн, также базовый и консервативный. В последнем случае (117 млн тонн) речь идет об отмене ряда будущих СПГ-проектов НОВАТЭКа, а также сдвиге сроков выхода на полную мощность проекта «Роснефти» «Восток Ойл». Аналитики считают консервативный сценарий наиболее реалистичным, указывая в том числе на задержку строительства судов ледового класса для обслуживания будущего грузопотока.

Интенсивность арктического грузопотока зависит от множества факторов

Интенсивность арктического грузопотока зависит от множества факторов

Фото: Диана Маминова, Коммерсантъ

Интенсивность арктического грузопотока зависит от множества факторов

Фото: Диана Маминова, Коммерсантъ

Минвостокразвития смоделировало три сценария развития грузопотока в акватории Арктической зоны (с учетом Мурманска и Западной Арктики) и Севморпути (от пролива Карские Ворота до Берингова пролива) до 2030 года с перспективой до 2035 года (копия документа от 9 октября есть у “Ъ”). Проект доклада правительству, в котором учитывались последствия санкций для перспективных проектов в Арктике, сейчас находится на согласовании в профильных министерствах.

Использование Севморпути значительно сокращает время поставки грузов в регионы АТР, но в зимний период прохождение по восточной части маршрута затруднено. Объем перевозок по Севморпути в 2022 году составил 34 млн тонн. В прошлом году был утвержден план развития СМП до 2035 года, согласно которому целевой показатель грузооборота по маршруту в 2024 году должен составить 80 млн тонн, в 2030 году — 150 млн тонн.

Базовый сценарий, разработанный Минвостокразвития, предполагает, что ключевые перспективные грузоотправители — «Восток Ойл» «Роснефти», а также проекты «Арктик СПГ-2», «Арктик СПГ-1» и «Обский СПГ» НОВАТЭКа — выполняют свои планы, а также не испытывают нехватки в ледоколах и инфраструктурных мощностях. По этой модели грузопоток по Севморпути в 2024 году составит 74 млн тонн, затем он вырастет до 224 млн тонн к 2030 году и до 230 млн тонн к 2035 году, причем до 75% грузопотока будет приходиться на нефть и СПГ. Наибольшее влияние на показатели имеет «Восток Ойл», который в базовом сценарии должен начать отгрузку 30 млн тонн нефти в год уже в 2024 году, а к 2030 году достичь 100 млн тонн в год. Кроме того, сценарий предполагает 30 млн тонн транзитных грузов по СМП к 2030 году.

В оптимистичном сценарии перевозки по Севморпути к 2024 году вырастут уже до 81 млн тонн, к 2030 году — до 244 млн тонн, к 2035 году — до 288 млн тонн. Здесь рост происходит за счет будущих проектов НОВАТЭКа «Арктик СПГ-1», «Арктик СПГ-3» и еще до 12,3 млн тонн СПГ с добычного проекта «Юрхаровнефтегаз», а также проектов освоения Сырадайского месторождения и Таймырского угольного бассейна АЕОН Романа Троценко. В Арктической зоне (западнее пролива Карские Ворота) грузопоток вырастет с 25 млн тонн в 2024 году до 57 млн тонн в 2030 году и 82 млн тонн в 2035 году. При этом в Арктической зоне учтен отмененный проект «Газпрома» по производству СПГ на Штокмановском месторождении в Баренцевом море: грузопоток с этого проекта предусмотрен на уровне 17 млн тонн в 2028 году и 50 млн тонн в 2035 году. В «Газпроме» это не стали комментировать, НОВАТЭК не ответил на запрос “Ъ”.

Консервативный сценарий предполагает, что НОВАТЭК из-за санкций откажется от реализации проектов «Обский ГХК» и «Арктик СПГ-1», а ряд других проектов, в том числе «Восток Ойл», сдвинутся вправо или их мощность будет сокращена. В этом сценарии грузопоток в 2030 году составит 117 млн тонн и 131 млн тонн к 2035 году, транзитные перевозки будут достигать 38 млн тонн в год. Транзитный грузопоток по Севморпути в 2023 году может составить 4 млн тонн, в 2024 году — 7 млн тонн за счет перенаправления угольной продукции через терминал «Лавна» в Мурманской области.

Увеличить транзит по СМП к 2030 году, по мнению «Росатома», приведенному в проекте доклада, можно за счет двусторонних договоренностей с иностранными партнерами о поставках до 50 млн тонн грузов в Китай, 10 млн тонн — в Южную Корею, по 5 млн тонн — в Японию, Вьетнам и Индию, до 3 млн тонн — в Таиланд.

Планируется, что в 2024 году ледокольная группировка для обеспечения проводки по СМП будет состоять из восьми атомных и трех неатомных ледоколов, в 2030 году и 2035 году — девяти атомных и пяти неатомных ледоколов. Как отмечается в проекте документа, к 2035 году может потребоваться дополнительное усиление восточного сектора СМП тремя ледоколами ЛК-60 и еще одним ледоколом проекта «Лидер». «Таким образом, дефицит ледоколов к 2035 году составляет не менее четырех единиц»,— говорится в документе.

Вместе с тем бюджетные средства на строительство ледоколов в 2024–2026 годах сокращены: для «Лидера» на 6,26 млрд руб., для трех ЛК-60 — совокупно на 4,64 млрд руб. (см. “Ъ” от 12 октября). Это, как следует из проекта документа, не позволит вводить ледокольный флот в контрактные сроки, а также может привести к «недостижению цели инициативы "Круглогодичный Севморпуть"». В «Росатоме» “Ъ” сообщили, что сроки поставки ледоколов регламентированы нормативными актами правительства РФ и госконтрактами, «никаких изменений в этих документах нет».

По мнению главы консультационного центра «Гекон» Михаила Григорьева, наиболее правдоподобным выглядит консервативный сценарий. Например, в 2024 году отгрузка с «Арктик СПГ-2» указана на уровне 8 млн тонн, но первая очередь проекта выйдет на полную мощность в первом квартале 2024 года, поэтому разумнее учесть не более 6,6 млн тонн. «Восток Ойл», согласно консервативному сценарию, в 2025 году отгрузит 18 млн тонн, что говорит о том, что месторождения Ванкорской группы будут к этому времени соединены трубопроводом с терминалом в бухте Север. Однако, отмечает эксперт, строительство первого танкера ледового класса Arc7 для этого проекта запланировано на декабрь 2024 года, второго и третьего — на март и июнь 2025 года. Этих судов будет недостаточно для вывоза нефти даже на самом коротком плече — в Мурманск. Строящиеся на ДЦСС «Звезда» суда серии Aframax 114 тыс. тонн имеют, по данным Российского морского регистра судоходства, ледовый класс Ice3 (IB) (класс Arc4 — IA — указан только для корпуса), поэтому, согласно правилам плавания в акватории Севморпути, смогут эксплуатироваться только в период с 1 июля по 15 ноября. Эксперт также отмечает отсутствие информации о ходе строительства портового флота для «Восток Ойл» и проекта «Арктик СПГ-2», в том числе для пунктов перевалки СПГ в Мурманске и на Камчатке.

Михаил Григорьев полагает, что объем транзитных грузов в 2024 году может составить не менее 2 млн тонн, в первую очередь нефти из Мурманска и портов Балтики. «Возникает коллизия "двойного счета", связанная с вывозом по СМП на восток нефти Новопортовского месторождения с места перевалки в Мурманске: сначала нефть учитывается в перевозках в каботаже на Мурманск, а затем при перевозке на восток учитывается в экспорте»,— говорит эксперт. При этом, по его мнению, снижение объемов перевозок и очевидное их ориентирование в западном направлении несколько снижают остроту проблемы ледокольного обеспечения в ближайшие годы.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...