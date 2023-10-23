Сложная ледовая установка

Амбициозные планы наращивания перевозок грузов по Севморпути с 34 млн до 150 млн тонн к 2030 году начинают корректироваться. Как выяснил “Ъ”, подготовленная Минвостокразвития оценка грузопотока к 2030 году предусматривает, помимо оптимистического сценария с объемами перевозок в 244 млн тонн, также базовый и консервативный. В последнем случае (117 млн тонн) речь идет об отмене ряда будущих СПГ-проектов НОВАТЭКа, а также сдвиге сроков выхода на полную мощность проекта «Роснефти» «Восток Ойл». Аналитики считают консервативный сценарий наиболее реалистичным, указывая в том числе на задержку строительства судов ледового класса для обслуживания будущего грузопотока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интенсивность арктического грузопотока зависит от множества факторов

Фото: Диана Маминова, Коммерсантъ Интенсивность арктического грузопотока зависит от множества факторов

Фото: Диана Маминова, Коммерсантъ

Минвостокразвития смоделировало три сценария развития грузопотока в акватории Арктической зоны (с учетом Мурманска и Западной Арктики) и Севморпути (от пролива Карские Ворота до Берингова пролива) до 2030 года с перспективой до 2035 года (копия документа от 9 октября есть у “Ъ”). Проект доклада правительству, в котором учитывались последствия санкций для перспективных проектов в Арктике, сейчас находится на согласовании в профильных министерствах.

Использование Севморпути значительно сокращает время поставки грузов в регионы АТР, но в зимний период прохождение по восточной части маршрута затруднено. Объем перевозок по Севморпути в 2022 году составил 34 млн тонн. В прошлом году был утвержден план развития СМП до 2035 года, согласно которому целевой показатель грузооборота по маршруту в 2024 году должен составить 80 млн тонн, в 2030 году — 150 млн тонн.

Базовый сценарий, разработанный Минвостокразвития, предполагает, что ключевые перспективные грузоотправители — «Восток Ойл» «Роснефти», а также проекты «Арктик СПГ-2», «Арктик СПГ-1» и «Обский СПГ» НОВАТЭКа — выполняют свои планы, а также не испытывают нехватки в ледоколах и инфраструктурных мощностях. По этой модели грузопоток по Севморпути в 2024 году составит 74 млн тонн, затем он вырастет до 224 млн тонн к 2030 году и до 230 млн тонн к 2035 году, причем до 75% грузопотока будет приходиться на нефть и СПГ. Наибольшее влияние на показатели имеет «Восток Ойл», который в базовом сценарии должен начать отгрузку 30 млн тонн нефти в год уже в 2024 году, а к 2030 году достичь 100 млн тонн в год. Кроме того, сценарий предполагает 30 млн тонн транзитных грузов по СМП к 2030 году.

В оптимистичном сценарии перевозки по Севморпути к 2024 году вырастут уже до 81 млн тонн, к 2030 году — до 244 млн тонн, к 2035 году — до 288 млн тонн. Здесь рост происходит за счет будущих проектов НОВАТЭКа «Арктик СПГ-1», «Арктик СПГ-3» и еще до 12,3 млн тонн СПГ с добычного проекта «Юрхаровнефтегаз», а также проектов освоения Сырадайского месторождения и Таймырского угольного бассейна АЕОН Романа Троценко. В Арктической зоне (западнее пролива Карские Ворота) грузопоток вырастет с 25 млн тонн в 2024 году до 57 млн тонн в 2030 году и 82 млн тонн в 2035 году. При этом в Арктической зоне учтен отмененный проект «Газпрома» по производству СПГ на Штокмановском месторождении в Баренцевом море: грузопоток с этого проекта предусмотрен на уровне 17 млн тонн в 2028 году и 50 млн тонн в 2035 году. В «Газпроме» это не стали комментировать, НОВАТЭК не ответил на запрос “Ъ”.

Консервативный сценарий предполагает, что НОВАТЭК из-за санкций откажется от реализации проектов «Обский ГХК» и «Арктик СПГ-1», а ряд других проектов, в том числе «Восток Ойл», сдвинутся вправо или их мощность будет сокращена. В этом сценарии грузопоток в 2030 году составит 117 млн тонн и 131 млн тонн к 2035 году, транзитные перевозки будут достигать 38 млн тонн в год. Транзитный грузопоток по Севморпути в 2023 году может составить 4 млн тонн, в 2024 году — 7 млн тонн за счет перенаправления угольной продукции через терминал «Лавна» в Мурманской области.

Увеличить транзит по СМП к 2030 году, по мнению «Росатома», приведенному в проекте доклада, можно за счет двусторонних договоренностей с иностранными партнерами о поставках до 50 млн тонн грузов в Китай, 10 млн тонн — в Южную Корею, по 5 млн тонн — в Японию, Вьетнам и Индию, до 3 млн тонн — в Таиланд.

Планируется, что в 2024 году ледокольная группировка для обеспечения проводки по СМП будет состоять из восьми атомных и трех неатомных ледоколов, в 2030 году и 2035 году — девяти атомных и пяти неатомных ледоколов. Как отмечается в проекте документа, к 2035 году может потребоваться дополнительное усиление восточного сектора СМП тремя ледоколами ЛК-60 и еще одним ледоколом проекта «Лидер». «Таким образом, дефицит ледоколов к 2035 году составляет не менее четырех единиц»,— говорится в документе.

Вместе с тем бюджетные средства на строительство ледоколов в 2024–2026 годах сокращены: для «Лидера» на 6,26 млрд руб., для трех ЛК-60 — совокупно на 4,64 млрд руб. (см. “Ъ” от 12 октября). Это, как следует из проекта документа, не позволит вводить ледокольный флот в контрактные сроки, а также может привести к «недостижению цели инициативы "Круглогодичный Севморпуть"». В «Росатоме» “Ъ” сообщили, что сроки поставки ледоколов регламентированы нормативными актами правительства РФ и госконтрактами, «никаких изменений в этих документах нет».

По мнению главы консультационного центра «Гекон» Михаила Григорьева, наиболее правдоподобным выглядит консервативный сценарий. Например, в 2024 году отгрузка с «Арктик СПГ-2» указана на уровне 8 млн тонн, но первая очередь проекта выйдет на полную мощность в первом квартале 2024 года, поэтому разумнее учесть не более 6,6 млн тонн. «Восток Ойл», согласно консервативному сценарию, в 2025 году отгрузит 18 млн тонн, что говорит о том, что месторождения Ванкорской группы будут к этому времени соединены трубопроводом с терминалом в бухте Север. Однако, отмечает эксперт, строительство первого танкера ледового класса Arc7 для этого проекта запланировано на декабрь 2024 года, второго и третьего — на март и июнь 2025 года. Этих судов будет недостаточно для вывоза нефти даже на самом коротком плече — в Мурманск. Строящиеся на ДЦСС «Звезда» суда серии Aframax 114 тыс. тонн имеют, по данным Российского морского регистра судоходства, ледовый класс Ice3 (IB) (класс Arc4 — IA — указан только для корпуса), поэтому, согласно правилам плавания в акватории Севморпути, смогут эксплуатироваться только в период с 1 июля по 15 ноября. Эксперт также отмечает отсутствие информации о ходе строительства портового флота для «Восток Ойл» и проекта «Арктик СПГ-2», в том числе для пунктов перевалки СПГ в Мурманске и на Камчатке.

Михаил Григорьев полагает, что объем транзитных грузов в 2024 году может составить не менее 2 млн тонн, в первую очередь нефти из Мурманска и портов Балтики. «Возникает коллизия "двойного счета", связанная с вывозом по СМП на восток нефти Новопортовского месторождения с места перевалки в Мурманске: сначала нефть учитывается в перевозках в каботаже на Мурманск, а затем при перевозке на восток учитывается в экспорте»,— говорит эксперт. При этом, по его мнению, снижение объемов перевозок и очевидное их ориентирование в западном направлении несколько снижают остроту проблемы ледокольного обеспечения в ближайшие годы.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов