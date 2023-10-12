Ледоколы оттирают от бюджета

Правительство в бюджете на 2024–2026 годы предлагает урезать средства, выделяемые на строительство атомных ледоколов. Финансирование головного сверхмощного ледокола «Лидер» может снизиться на 5 млрд руб. за три года, а двух новых серийных ЛК-60 — на 4 млрд руб. Сокращение финансирования происходит на фоне резкого роста стоимости проектов: по данным “Ъ”, серийные ледоколы могут подорожать вдвое, стоимость «Лидера» может увеличиться на 60%, примерно до 200 млрд руб., а сроки его запуска могут сдвинуться на конец 2029 года. «Росатому» придется искать для этих проектов дополнительные источники финансирования, включая кредиты, что, вероятно, приведет к увеличению тарифов на перевозку грузов по Севморпути.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Финансирование строительства новых атомных ледоколов может сократиться почти на 10 млрд руб. за три года, следует из опубликованного проекта бюджета на 2024–2026 годы. В частности, средства, выделенные на строительство головного сверхмощного ледокола «Лидер» (120 МВт), уменьшатся на 5,24 млрд руб., на строящиеся третий и четвертый серийные ледоколы типа «Арктика» (60 МВт) — на 0,56 млрд руб., на пятый ЛК-60 — на 2,36 млрд руб., на шестой — на 1,36 млрд руб. Финансирование строительства судна атомно-технологического обслуживания (используется для перегрузки топлива) также предлагается снизить на 0,91 млрд руб.

Объем бюджетного финансирования «Лидера» на 2022–2027 годы — 99 млрд руб., третьего и четвертого ЛК на 2022–2026 годы — суммарно 16,5 млрд руб., следует из плана развития Северного морского пути до 2035 года, который был опубликован в августе 2022 года. Стоимость атомно-технологического судна — 24,8 млрд руб., пятого ЛК — 56,6 млрд руб., а шестого — 61,3 млрд руб.

В «Росатоме» не стали комментировать указанные в проекте бюджета цифры, отметив, что «строительство ледоколов будет продолжено, сроки реализации проектов регламентированы нормативными правовыми актами правительства и заключенными госконтрактами». В Минфине проигнорировали запрос “Ъ”.

Сокращение бюджетного финансирования создания атомных ледоколов происходит на фоне их существенного подорожания, о чем неоднократно заявляли публично в Минпромторге, не сообщая подробностей. По данным “Ъ”, пятый и шестой ЛК-60 могут подорожать минимум вдвое от цены госконтракта. Общая стоимость госконтракта на строительство «Лидера» может вырасти на 70 млрд руб., до 199,6 млрд руб., а сроки сдачи судна на судоверфи «Звезда» — сдвинуться на два года, сообщили “Ъ” источники, знакомые с итогами июльского совещания у замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. «Атомфлот» заключил госконтракт на строительство «Лидера» в апреле 2020 года, дата окончания работ — декабрь 2027 года.

«Росатом» по результатам технико-экономической экспертизы, проведенной «Центром технологии судостроения и судоремонта», должен был до 30 июня представить в Минпромторг доклад об общем увеличении срока и стоимости строительства «Лидера». Далее изменение условий госконтракта нужно будет согласовать с правительством, а «Росатом» должен направить в правительство предложения о схеме финансирования проекта, говорят собеседники “Ъ”.

Источник, знакомый с ходом дискуссии, рассказывает, что ставится задача минимизации бюджетного финансирования строительства ледокольного флота, сейчас обсуждается необходимость использования внебюджетных средств. По его словам, за счет этих средств предлагается профинансировать строительство судов проекта «Лидер». Окупаемость проекта и возврат привлеченных средств планируется обеспечить за счет увеличения спроса и роста эффективности услуг по ледокольной проводке (обеспечение коммерческой скорости и предсказуемости сроков). Возможно, при реализации этой модели стоимость сервиса по ледокольному обеспечению придется кратно увеличить относительно действующих величин, говорит собеседник “Ъ”.

Один из вариантов привлечения инвестиций в строительство ледоколов — это поиск частных партнеров и инвесторов, говорит Надежда Малышева из Portnews. По ее мнению, соинвесторами могут выступить компании из числа заинтересованных в ледовой проводке грузоотправителей, которые могут привлечь деньги в российских или иностранных финансовых институтах. Существенно изменять тариф на ледовую проводку — путь более сложный политически, считает аналитик, поскольку сейчас стоит задача привлекать на Севморпуть в том числе иностранных судовладельцев.

Полина Смертина, Татьяна Дятел