ВОЛС вызывает Таймыр

Развитие телеком-инфраструктуры в Арктической зоне России, в том числе с расчетом на Северный морской путь, предлагают включить в нацпроект по экономике данных до 2030 года. Бюджетные расходы на обновление инфраструктуры оцениваются в 60 млрд руб., в числе предложений — создание трансарктического инфраструктурного оператора связи и упрощение законодательства о государственно-частном партнерстве. Отдельно в документе описана необходимость восстановления сети коротковолновых радиоцентров: это нужно в том числе на случай выхода спутниковой связи из строя, «преднамеренного или нет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Участники экспертной группы при АНО «Цифровая экономика», обсуждая нацпроект по экономике данных до 2030 года, предложили включить в него меры по улучшению связи в Арктической зоне России, в частности создание государственного учреждения с полномочиями инфраструктурного оператора связи на труднодоступных удаленных территориях, следует из имеющейся у “Ъ” презентации. Создание концепции трансарктического оператора связи уже включено в план развития Северного морского пути (СМП) до 2035 года, утвержденный правительством 1 августа. Затраты из федерального бюджета на улучшение связи в Арктике, согласно презентации, оцениваются в 60 млрд руб., при этом предусмотрено привлечение частных инвестиций на основе государственно-частного партнерства (ГЧП).

В Арктической зоне России, как указывают авторы презентации, не развита телеком-инфраструктура — в частности, отсутствует резервирование существующих каналов связи, в том числе на действующих волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС).

Авторы предложили разработать системный проект по модернизации сразу нескольких средств связи: ВОЛС, коротковолновой радиосвязи (КВ) для судов и спутниковой связи. В частности, предлагается восстановить ранее закрытые КВ-радиоцентры, а также построить наземные сегменты ВОЛС между береговыми отводами от строящейся подводной магистрали «Полярный экспресс» (будет проходить по Северному морскому пути, конец строительства запланирован на 2026 год). Кроме того, предлагается скорректировать законодательство о ГЧП и концессионных соглашениях, а также упростить регулирование проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Спутниковая связь остается главным каналом обмена информацией с судами, но «с учетом объективных факторов и сегодняшних реалий существует потребность в наличии постоянно поддерживаемого КВ-канала связи на случай выхода спутников из строя, преднамеренного или нет», сообщили “Ъ” в «Росатоме», курирующем развитие СМП. В ГК отметили, что «выдвигают соответствующие предложения на федеральном уровне».

В презентации, имеющейся у “Ъ”, на соответствующем слайде указано имя вице-президента «Ростелекома» по стратегическим инициативам Бориса Глазкова. В «Ростелекоме» отказались от комментариев. В АНО ЦЭ сказали “Ъ”, что «говорить, какие предложения будут взяты в проработку, преждевременно». В Минцифры сообщили, что развивают телеком-инфраструктуру в том числе и в Арктической зоне — «в частности, в 2023 году завершается строительство магистральной ВОЛС в направлении Петропавловск-Камчатский—Анадырь». В Минэкономики и Минвостокразвития не ответили на запрос.

Авторы идеи, судя по всему, задумались о вопросах резервирования связи после случившихся в октябре аварий — обрыва подводного участка ВОЛС на Южных Курилах (между Итурупом и Кунаширом) и повреждения подводной ВОЛС на Чукотку, считает редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин. «На Итурупе проблему усугубило как раз то, что после ввода ВОЛС в эксплуатацию земная станция спутниковой связи была демонтирована. Резервного канала в виде спутниковой связи не оставалось, и "Ростелекому" пришлось экстренно его разворачивать».

Текущее состояние телеком-инфраструктуры для целей навигации «можно назвать зачаточным», основные причины — трудности с энергоснабжением объектов связи и доступом коммерческих операторов на режимные объекты, говорит президент компании «Навмарин» Алексей Мигалин. Если предложение будет одобрено, то большую часть бюджетных средств, по его оценке, придется потратить именно на строительство объектов электроэнергетики. Восстановление сети радиоцентров логично, говорит господин Мигалин, учитывая намерения перейти на круглогодичную навигацию по СМП: «Чем активнее навигация, тем больше вероятность аварий. Расширение сети радиоцентров повысит стабильность связи, то есть вероятность, что в случае аварии удастся принять радиограмму хотя бы на одном из центров вне зависимости от места аварии и геомагнитной обстановки».

Юрий Литвиненко, Никита Королев, Полина Смертина