СМИ сообщили о взрывах вблизи КПП «Рафах» на границе Египта с сектором Газа

В районе контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе Египта с сектором Газа раздаются взрывы, передает телеканал Al-Qahera al-Ihbariya со ссылкой на корреспондента. По его словам, взрывы раздаются с палестинской стороны.

Reuters, ссылаясь на очевидцев, сообщило, что вблизи КПП также находятся машины скорой помощи. Других деталей не приводится. Сегодня, 22 октября, из Египта через «Рафах» проехали 20 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа.

«Рафах» — единственный КПП на границе сектора Газа с Египтом. После начала боевых действий между израильской армией и палестинским движением «Хамас» власти Египта сообщали о повреждении дороги к КПП со стороны Газы в результате авиаударов ЦАХАЛа.

Лусине Баласян