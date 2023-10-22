Дни народного туризма

Интерес россиян к зарубежному отдыху на ноябрьские праздники вырос: к концу месяца их объем может увеличиться на 20% год к году, сообщили “Ъ FM” в Ассоциации туроператоров России. Лидерами по объему продаж стали Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Турция и Египет. Многие россияне стремятся увеличить отпуск за счет праздничных выходных. По мнению представителей туриндустрии, рост спроса объясняется тем, что авиакомпании за год увеличили число международных перелетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На интерес к отдыху в ноябре могли повлиять и другие факторы, отметил вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян: «Продажи все еще продолжаются. Я думаю, что их стимулировало то, что рубль продолжает укрепляться, и туристы, которые в первый момент снижения ставок доллара и евро сначала замерли, теперь продолжили бронирование.

В лидерах по-прежнему остаются ОАЭ и Таиланд. При этом цены на Египет все еще сохраняются чуть ниже, чем они были еще две недели назад.

В связи с этим спрос на так называемые last minute-туры может появиться буквально в ближайшие дни.

Средняя глубина бронирования сейчас не превышает десяти дней, значит, шанс на то, что продажи продолжат усиливаться на ноябрьские праздники и на даты после них, вполне реальный. При этом уже наблюдается дефицит возвратных билетов на 4-5-6 ноября. Там уже цены на рейсы в те же ОАЭ могут достигать порядка 100 тыс. руб. в эконом-класс. Но те, кто купил туры заранее, соответственно, избегут такого повышения».

Впрочем, многие россияне для отдыха на праздниках выбирают страны ближнего зарубежья, рассказал основатель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян: «Номер один, безусловно, это Белоруссия, куда очень легко попасть. Номер два — это Армения. Затем следует Грузия. Из-за того, что ноябрьские праздники очень короткие, люди не летят далеко, например, на Кубу или Мальдивы.

Что касается цен, то билеты в Минск на "Ласточку" туда-обратно обойдутся в 5 тыс. руб. Отель можно найти за ту же сумму. Сейчас россиянам не хватает европейских направлений, и многие, кстати, из Минска едут дальше в Западную Белоруссию, в те же Лиду, Гродно, чтобы увидеть знаменитые замки польско-литовских магнатов XVII-XVIII столетий. Людям это мегаинтересно.

Когда мы говорим о Ереване, то туда также можно найти билеты из разных точек Российской Федерации. 15 городов имеют прямое сообщение со столицей Армении, можно купить билеты туда-обратно за 12 тыс. руб. из европейской части РФ. Гостиницы в Ереване на завтраках стоят в районе 6-7 тыс. руб. в сутки, это уже 4 "звезды" на двоих. Тбилиси, к сожалению, подороже, поэтому туда меньше туристов летит».

Состоятельные россияне на ноябрьские праздники предпочитают в основном Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Египет. Представители турбизнеса отмечают, что стоимость такого отдыха, учитывая перелет в бизнес-классе, проживание в пятизвездном отеле и индивидуальный подбор тура, начинается от 1 млн руб. за двоих на неделю и может доходить до 4 млн руб.

Вместе с тем в списке наиболее популярных курортов на ноябрьские праздники у обеспеченных клиентов появилось новое направление, говорит директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов:

«У нас в этом году очень сильно вырос Катар, примерно в шесть раз, по сравнению с прошлым годом.

Там все отели новые, они открывались к чемпионату мира по футболу, сняты ограничения на купание на общественных пляжах, то есть необязательно ходить в хиджабах. У них разрешили все-таки употреблять алкоголь на территории гостиниц. Кроме того, там предлагается великолепный шопинг.

Что касается дороги туда, то есть прямые рейсы, а есть стыковочные. И цены туда чуть ниже, чем на ОАЭ. Плюс, безвизовый режим для россиян.

Вместе с тем клиенты выбирают и Южную Америку, и Африку, и Юго-Восточную Азию. Но здесь качество отелей, их уровень не всегда соответствует высоким требованиям. Даже в том же Египте, где туристическая сфера очень развита, количество отелей luxury-сегмента можно сосчитать по пальцам. В Турции их, естественно, больше, но там в ноябре уже в море не искупаешься.

Так что курорты с круглогодичным пребыванием более интересны и востребованы. А это, как правило, совершенно другая климатическая зона либо экваториальные страны: Мальдивы, Сейшелы. Есть и другие направления, например, Карибы, куда наши туристы также летают под запрос».

Среди внутренних направлений на ноябрьские праздники лидируют Сочи и другие курорты Краснодарского края. Также пользуются спросом Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград и маршруты Золотого кольца.

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Мария Широкова