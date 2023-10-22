Дни народного туризма
Какие страны для отдыха выбирают россияне на ноябрьские праздники
Интерес россиян к зарубежному отдыху на ноябрьские праздники вырос: к концу месяца их объем может увеличиться на 20% год к году, сообщили “Ъ FM” в Ассоциации туроператоров России. Лидерами по объему продаж стали Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Турция и Египет. Многие россияне стремятся увеличить отпуск за счет праздничных выходных. По мнению представителей туриндустрии, рост спроса объясняется тем, что авиакомпании за год увеличили число международных перелетов.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
На интерес к отдыху в ноябре могли повлиять и другие факторы, отметил вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян: «Продажи все еще продолжаются. Я думаю, что их стимулировало то, что рубль продолжает укрепляться, и туристы, которые в первый момент снижения ставок доллара и евро сначала замерли, теперь продолжили бронирование.
В лидерах по-прежнему остаются ОАЭ и Таиланд. При этом цены на Египет все еще сохраняются чуть ниже, чем они были еще две недели назад.
В связи с этим спрос на так называемые last minute-туры может появиться буквально в ближайшие дни.
Средняя глубина бронирования сейчас не превышает десяти дней, значит, шанс на то, что продажи продолжат усиливаться на ноябрьские праздники и на даты после них, вполне реальный. При этом уже наблюдается дефицит возвратных билетов на 4-5-6 ноября. Там уже цены на рейсы в те же ОАЭ могут достигать порядка 100 тыс. руб. в эконом-класс. Но те, кто купил туры заранее, соответственно, избегут такого повышения».
Впрочем, многие россияне для отдыха на праздниках выбирают страны ближнего зарубежья, рассказал основатель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян: «Номер один, безусловно, это Белоруссия, куда очень легко попасть. Номер два — это Армения. Затем следует Грузия. Из-за того, что ноябрьские праздники очень короткие, люди не летят далеко, например, на Кубу или Мальдивы.
Что касается цен, то билеты в Минск на "Ласточку" туда-обратно обойдутся в 5 тыс. руб. Отель можно найти за ту же сумму. Сейчас россиянам не хватает европейских направлений, и многие, кстати, из Минска едут дальше в Западную Белоруссию, в те же Лиду, Гродно, чтобы увидеть знаменитые замки польско-литовских магнатов XVII-XVIII столетий. Людям это мегаинтересно.
Когда мы говорим о Ереване, то туда также можно найти билеты из разных точек Российской Федерации. 15 городов имеют прямое сообщение со столицей Армении, можно купить билеты туда-обратно за 12 тыс. руб. из европейской части РФ. Гостиницы в Ереване на завтраках стоят в районе 6-7 тыс. руб. в сутки, это уже 4 "звезды" на двоих. Тбилиси, к сожалению, подороже, поэтому туда меньше туристов летит».
Состоятельные россияне на ноябрьские праздники предпочитают в основном Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Египет. Представители турбизнеса отмечают, что стоимость такого отдыха, учитывая перелет в бизнес-классе, проживание в пятизвездном отеле и индивидуальный подбор тура, начинается от 1 млн руб. за двоих на неделю и может доходить до 4 млн руб.
Вместе с тем в списке наиболее популярных курортов на ноябрьские праздники у обеспеченных клиентов появилось новое направление, говорит директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов:
«У нас в этом году очень сильно вырос Катар, примерно в шесть раз, по сравнению с прошлым годом.
Там все отели новые, они открывались к чемпионату мира по футболу, сняты ограничения на купание на общественных пляжах, то есть необязательно ходить в хиджабах. У них разрешили все-таки употреблять алкоголь на территории гостиниц. Кроме того, там предлагается великолепный шопинг.
Что касается дороги туда, то есть прямые рейсы, а есть стыковочные. И цены туда чуть ниже, чем на ОАЭ. Плюс, безвизовый режим для россиян.
Вместе с тем клиенты выбирают и Южную Америку, и Африку, и Юго-Восточную Азию. Но здесь качество отелей, их уровень не всегда соответствует высоким требованиям. Даже в том же Египте, где туристическая сфера очень развита, количество отелей luxury-сегмента можно сосчитать по пальцам. В Турции их, естественно, больше, но там в ноябре уже в море не искупаешься.
Так что курорты с круглогодичным пребыванием более интересны и востребованы. А это, как правило, совершенно другая климатическая зона либо экваториальные страны: Мальдивы, Сейшелы. Есть и другие направления, например, Карибы, куда наши туристы также летают под запрос».
Среди внутренних направлений на ноябрьские праздники лидируют Сочи и другие курорты Краснодарского края. Также пользуются спросом Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград и маршруты Золотого кольца.
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