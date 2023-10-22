Переименование ярославских деревень, арест Ивана Дубино и возвращение семьи из Израиля

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По букве закона

Задержан бывший замглавы Рыбинска Иван Дубино по обвинению в получении взятки. Он арестован до 26 ноября.

Пресс-секретаря главы Рыбинска лишили прав за отказ от медосвидетельствования.

Арестованы обвиняемые в похищении человека и вымогательстве в Ярославле.

В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за не переданных застройщиком квартир.

Отставки и назначения

Главой региональной контрольно-ревизионной инспекции стала Галина Успенская, а руководителем Центра организации дорожного движения назначен Динислам Рахмедов.

Главой Некоузского района вновь избрали Григория Петрова.

Городская и региональная политика

Сельские поселения Ярославской области не будут ремонтировать дороги.

В Ярославле поликлиники вновь будут работать до 22 часов.

Ярославская область будет производить детали для беспилотников.

Строительство

У ледовой арены в Тутаеве появились проблемы с федеральным финансированием, но Михаил Евраев заявил, что она будет построена в любом случае, вне зависимости от источников финансирования.

В Угличе объявлены торги на строительство деревянной крепости.

Волейбольный центр в Ярославле сдадут весной 2024 года.

Транспорт

«Яргорэлектротранс» возьмет в лизинг четыре «Ятроллейбуса».

Цитаты недели

«Есть сотни населенных пунктов, названия которых носят оскорбительный характер. В Ярославской области находится село «Шалава» («Новые люди» предложили переименовать деревни)

«Я обратился к Татьяне Москальковой, она оперативно отреагировала на мою просьбу и связалась с МИД РФ, обратилась в фонд поддержки соотечественников» (Уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин о том, как удалось помочь семье из Рыбинска вернуться в Россию из Израиля)

«Наши бабушки и люди взрослого возраста, которые пили молоко и считали, что нужно его пить, они умирают, к сожалению. А молодежь пьет Coca-Cola, Fanta и всякую хрень» (Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Дмитрий Фомин)

«Недавно после сильного урагана отвалились две панели. А теперь бракоделы их прикрутили на обычные ржавеющие саморезы! Думаю, и пленка с фотографиями выгорит быстро. Это раньше памятники ставили на века из гранита и бронзы. А нынче тяп-ляп: самоклейка и пластиковые панельки на саморезах!» (Ярославский краевед Дмитрий Колчин возмутился качеством исполнения мемориала героям войны)

Цифры недели

Имущественный комплекс АО «Тутаевская ПГУ» вновь выставили на торги. Его стоимость снизилась с 2,8 до 2,5 млдр руб.

Каток на Советской площади Ярославля обойдется в 92 млн руб.

Алла Чижова