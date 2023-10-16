Сельские поселения Ярославской области не будут ремонтировать дороги
В Ярославской области сельские поселения лишатся полномочий в сфере дорожной деятельности. Законопроект об этом внес в областную думу губернатор Михаил Евраев.
Деревенская дорога
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Сейчас поселения должны содержать и ремонтировать автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов. Однако, как отмечается в пояснительной записке, кадровых и организационных ресурсов в сельских администрациях не хватает.
«Сложилась распространенная практика передачи значительного числа полномочий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений путем заключения соответствующих соглашений на уровень муниципальных районов Ярославской области»,— говорится в пояснительной записке.
В случае принятия закона сельские поселения лишатся дорожных полномочий, эти вопросы войдут в компетенцию администраций районов.