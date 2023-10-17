Волейбольный центр в Ярославле сдадут весной 2024 года

В Ярославле волейбольный центр во Фрунзенском районе намерены сдать весной 2024 года. Об этом сообщил и.о. министра строительства Ярославской области Александр Баланцев на заседании комитета ярославской облдумы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что новый волейбольный центр на улице Марголина будет включать основной зал на 5 тыс. мест и несколько дополнительных комплексов. Общая стоимость работ составляет около 5 млрд руб. Финансируются работы на средства инвестора, а также областного и федерального бюджетов.

Сегодня на заседании комитета облдумы господин Баланцев сообщил, что центр сдадут весной следующего года. «В текущем году продолжим строительно-монтажные работы по проекту строительства волейбольного центра. Сдача планируется на весну 2024 года, конец мая»,— сказал господин Баланцев.

Ранее центр планировали сдать в первом квартале 2024 года. Также перенесены и сроки сдачи школы на улице Пашуковской. Ее должны были сдать в ноябре 2022 года, однако до сих пор ведется строительство. И.о. министра сегодня на заседании заверил, что школа будет сдана к концу этого года.

«Объект готов на 99%. Объект мы планируем сдать до 15 ноября»,— сказал господин Баланцев.

Алла Чижова