«Яргорэлектротранс» возьмет в лизинг четыре «Ятроллейбуса»

АО «Яргорэлектротранс» ищет поставщика четырех низкопольных «Ятроллейбуса». Максимальная и начальная стоимость контракта составляется 160 млн руб. Соответствующая закупка размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Документация из закупок Фото: Документация из закупок

Предприятие хочет взять в лизинг четыре троллейбуса 2023 года выпуска на 60 месяцев. В троллейбусах должно быть 33 пассажирских места и 90 человек — общая пассажировместимость. В Ярославль их должны поставить не позднее 29 декабря 2023 года. Поставщика определят 3 ноября.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Яргорэлектротранс» требовал заставить ООО «Торговый дом "Транс-Альфа"» выполнить условия заключенного год назад контракта на поставку четырех троллейбусов, а также выплатить неустойку. Однако суд в удовлетворении требований отказал. Ответчик пояснил суду, что троллейбусы не были произведены из-за введенных в отношении России санкций.

Алла Чижова