Ярославских школьников хотят приучить пить молоко вместо Coca-Cola

В Ярославской области хотят реализовать проект «Школьное молоко», в рамках которого каждому школьнику на обеде будут выдавать по стакану молока. Это поможет повысить популярность молока у молодежи и отучить новое поколение от газировок. Об этом сообщил министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Дмитрий Фомин на заседании комитета облудмы по аграрной политике, экологии и природопользованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Фомин отметил, что в области производится большое количество молока, которое позволяет региону обеспечивать себя на 130%. При этом встает вопрос сбыта молока, популярность которого значительно снижается.

«Все фиксируют, что эпоха потребления молока уходит. Потому что наши бабушки и люди взрослого возраста, которые пили молоко и считали, что нужно его пить, они умирают, к сожалению. А молодежь пьет Coca-Cola, Fanta и всякую хрень. В связи с этим популярность молока снижается. К сожалению, продукты переработки молока имеют дорогую цену. Сырки, дорогие йогурты народ стал меньше покупать. Мы предполагаем популяризацию молока. Мы поддерживаем федеральную инициативу, это наша региональная инициатива. Мы могли бы фасовать на территории нашего региона ультрапастеризованное молоко в 250 грамм, стакан, выдавать каждому школьнику и в рамках обеда они могли бы это пить. Это очень классная история, бомбическая. Мы своих бы поддерживали аграриев и популяризовали потребление молока у молодежи. Это хорошая и правильная история»,— сказал Дмитрий Фомин.

Конкретных сроков участия в программе министр не назвал. Программа «Школьное молоко» стартовала в России в 2005 году. Суть программы заключается в ежедневном обеспечении детей в образовательных учреждениях молоком в качестве дополнительного питания. Всего за годы своего существования программа охватила 49 регионов страны. В большинстве из них молоком обеспечивают учащихся 1-4 классов, но в некоторых регионах его поставляют и для старшеклассников.

Алла Чижова