Каток на Советской площади Ярославля обойдется в 92 млн рублей

В Ярославле ищут подрядчика для организации ледового катка на Советской площади. Начальная и максимальная цена контракта составляет 92,4 млн руб. Соответствующий аукцион размещен в государственной информационной системе «Государственные закупки Ярославской области».

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле в этом году на Советской площади будет открыт каток с дорожками вокруг храма Ильи Пророка. Одновременно на катке смогут кататься 400 человек, что в два раз больше, чем год назад. Общая площадь катка составит 3,9 тыс. кв.м. Областной бюджет выделяет на все районы 300 млн на создание катков, из них 92,4 млн руб. выделены на Ярославль.

Заказчиком выступает МАУ Ярославля «Дирекция спортивных сооружений». Аукцион опубликован 16 октября, заявки подаются до 19 октября. «Исполнитель обязуется организовать на территории Советской площади ледовый комплекс, включающий в себя ледовый каток и ледовые дорожки и функционально связанные с ним павильоны, а также обеспечить его функционирование в период с 15 декабря 2023 года по 15 марта 2024 года включительно»,— говорится в техническом задании.

Подрядчик должен будет установить каток, павильоны, освещение, звуковое оборудование, системы видеонаблюдения, а потом это все демонтировать. На протяжении всего периода эксплуатации исполнитель должен обслуживать каток, имея персонал в количестве 43 человек, одновременно на катке должны присутствовать не менее 15 сотрудников.

Алла Чижова