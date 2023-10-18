Ярославский краевед возмутился качеством исполнения мемориала героям войны

В Ярославле новый мемориал «Память наших сердец», посвященный подвигам ярославцев в Великой Отечественной войне, потребовал ремонта через месяц после открытия. Об этом сообщил ярославский краевед, член Русского географического общества Дмитрий Колчин. В начале октября мемориал повредил ветер: оторвало одну из панелей с изображениями ярославцев. Как выяснилось, содержательная часть памятника сделана из непрочных современных материалов.

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«Недавно после сильного урагана отвалились две панели. А теперь бракоделы их прикрутили на обычные ржавеющие саморезы! Думаю и пленка с фотографиями выгорит быстро. Это раньше памятники ставили на века из гранита и бронзы. А нынче тяп-ляп: самоклейка и пластиковые панельки на саморезах!»,— написал Дмитрий Колчин.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что памятник создан по инициативе Российской Ассоциации Героев. Изображения сделаны из тысяч фотографий фронтовиков и тружеников тыла. Коллажи создал фотохудожник и дизайнер Игорь Пшеницын. Оплатило строительство мемориала ПАО «Автодизель».

Антон Голицын