В Ярославле поликлиники вновь будут работать до 22 часов

В Ярославле три взрослые поликлиники клинической больницы №2 с 17 октября возобновляют работу с 20 до 22 часов. Об этом сообщается в соцсетях больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что время работы поликлиник было продлено на два часа по инициативе губернатора Михаила Евраева. Это произошло после закрытия поликлиники на Московском проспекте и перераспределении пациентов в другие медучреждения, на которые сильно выросла нагрузка. Господин Евраев заявил, что за дополнительное время врачи будут получать двойную оплату.

Однако, как сообщал «Ъ-Ярославль», прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в продлении работы поликлиник. Прокуратура посчитала, что врачей должны были предупредить за два месяца об изменении расписания работы. Поликлиники сократили рабочий день до 20:00 «до особого распоряжения». Губернатор от идеи продления графиков работы поликлиник не отказался, но отметил, что происходить это должно без нарушений законодательства.

Сегодня в соцсетях клинической больницы №2 появилось сообщение о том, что в рабочие дни взрослые поликлиники №1,2,3 вновь будут работать до 22 часов.

Алла Чижова