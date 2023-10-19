Пресс-секретаря главы Рыбинска лишили прав за отказ от медосвидетельствования

Мировой суд лишил права управления транспортными средствами пресс-секретаря главы Рыбинска Яну Круглову за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. О судебном решении в отношении госпожи Кругловой «Ъ-Ярославль» сообщили в судебном участке №5 Рыбинского судебного района. Сама пресс-секретарь главы отказалась от комментариев, не подтвердив и не опровергнув этот факт.

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По данным источника «Ъ-Ярославль», Яну Круглову остановили в прошедшие выходные. Инспектор предложил пройти водителю медосвидетельствование, но пресс-секретарь отказалась.

Сегодня мировой суд рассмотрел административное дело по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем ТС законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» в отношении госпожи Кругловой и постановил назначить штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение водительских прав на 1 год и 9 месяцев. Решение может быть обжаловано.

Алла Чижова