Арестован бывший замглавы Рыбинска Иван Дубино

Рыбинский городской суд избрал меру пресечения экс-заместителю главы города Ивану Дубино в виде заключения под стражу. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

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Фото: Официальный сайт администрации Рыбинска Иван Дубино

Фото: Официальный сайт администрации Рыбинска

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославские следователи и сотрудники ФСБ задержали господина Дубино, ранее объявленного в федеральный розыск. По данным Telegram-канала «Ярославль Главный», который публикует фотографию задержанного, Ивана Дубино нашли на туристической базе в Новгородской области.

Следствие считает, что гендиректор «Рыбинской генерации» Виктор Тамаров и замглавы Рыбинска Иван Дубино получали взятку от главного инженера ООО «СевЗапРазвитие» Михаила Калинина при реализации инвестиционного проекта по реконструкции теплосетей. Ранее суд арестовал господ Калинина и Тамарова на два месяца.

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Сегодня Ивана Дубино доставили в суд. Следователи ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Рыбинский горсуд удовлетворил ходатайство и арестовал бывшего замглавы Рыбинска до 26 ноября.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что функции заместителя главы Рыбинска по городскому хозяйству Ивана Дубино выполняет заместитель главы по архитектуре и градостроительству Алишер Рустамов.

Алла Чижова