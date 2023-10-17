«Тутаевскую ПГУ» пытаются продать по сниженной цене

Имущественный комплекс АО «Тутаевская ПГУ» вновь выставили на торги. Его стоимость снизилась с 2,8 до 2,5 млдр руб. Соответствующий аукцион проводит АО «Российский аукционный дом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото с электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» Фото: Фото с электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что имущество должника АО «Тутаевская ПГУ» пытаются продать с августа этого года. Продается районная котельная, общая площадь здания составляет 8,7 тыс. кв.м. В состав лота входят имущество и имущественные права АO «Tутаeвcкая ПГУ»: котельнoe оборудовaниe, гaзовыe и тепловые ceти, обслуживающиe тpaнспортные средства. При этом отмечается, что часть имущества находится в залоге у конкурсного кредитора ВЭБ.РФ. Прошлые торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Теперь «Тутаевская ПГУ» продается на 300 млн руб. дешевле, чем была. «Тутавская ПГУ» является объектом коммунальной инфраструктуры, поэтому на нового владельца накладываются соответствующие обязательства по обеспечению теплом.

«Обязательными условиями конкурса являются обязательства покупателя в отношении Имущества: обеспечивать надлежащее содержание и использование Имущества в соответствии с его целевым назначением; предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, услуги по регулируемым тарифам…После проведения торгов орган местного самоуправления заключает с покупателем социально значимых объектов соглашение об исполнении условий конкурса»,— говорится в информационном сообщении о проведении торгов.

Алла Чижова