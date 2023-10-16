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Региональную контрольно-ревизионную инспекцию возглавила уроженка Ярославля

В правительстве Ярославской области состоялся ряд назначений. Главой региональной контрольно-ревизионной инспекции стала Галина Успенская. Руководителем Центра организации дорожного движения назначен Динислам Рахмедов.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Как сообщили в правительстве, госпожа Успенская — уроженка Ярославля, с 1997 года она работает в финансовых органах области. «Галина Успенская прошла путь от контролера-ревизора департамента финансов Ярославской области до заместителя начальника контрольно-ревизионной инспекции региона. На руководящих должностях – с 2012 года»,— отметил губернатор.

Главой Центра организации дорожного движения стал господин Рахмедов. Он занимался госзакупками в корпорации «Роскосмос» и курировал сферу государственного оборонного заказа в ФАС России.

Алла Чижова

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