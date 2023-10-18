Арестованы обвиняемые в похищении человека и вымогательстве в Ярославле

Ярославская полиция совместно с сотрудниками Следственного комитета задержала еще двух человек по обвинению в похищении людей и вымогательстве денег. Ранее были задержаны трое. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ по Ярославской области Фото: СК РФ по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в июне в Заволжском районе города трое мужчин 30, 23 и 22 лет подошли к машине и вынудили сидящего в ней 23-летнего мужчину покинуть автомобиль. Обвиняемые посадили мужчину в свой автомобиль и удерживали его там, пока не приехали к одному из домов, где вывели пострадавшего на улицу. На улице они избили похищенного и украли у него 52 тыс. руб. наличными и потребовали перевести на карту еще 47 тыс. руб.

Мужчины были задержаны и арестованы. В отношении них возбуждены уголовные дела за грабеж, похищение человека и вымогательство. В ходе расследования был установлен еще один эпизод похищения человека с вымогательством, произошедший в августе. В этот раз потерпевший лишился 100 тыс. руб. Следователи установили, что участие принимали двое ранее арестованных мужчин и еще два молодых человека.

«В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны все лица, причастные к совершению преступлений, в том числе которые пытались скрыться на территории другой страны»,— говорится в сообщении СК. Один из фигурантов был задержан в аэропорту Внуково.

Сейчас все фигуранты дела заключены под стражу.

Алла Чижова