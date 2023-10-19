Задержан замглавы Рыбинска Иван Дубино по обвинению в получении взятки

Ярославские следователи и сотрудники ФСБ задержали заместителя главы Рыбинска Ивана Дубино, подозреваемого в получении взятки. Мужчина был задержан на территории России. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Алена Корчагина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

«Ъ-Ярославль» сообщал, что, по версии следствия, Виктор Тамаров, который на тот момент являлся заместителем руководителя МУП «Теплоэнерго», и Иван Дубино получили в 2022–2023 годах взятку от подрядных организаций при реализации инвестиционного проекта по реконструкции теплосетей в Рыбинске. По данным источника «Ъ», общий размер взятки составил 3 млн руб.. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере).

Виктор Тамаров был арестован, а Иван Дубино скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Сотрудники территориального следственного отдела и УФСБ России по Ярославской области нашли заместителя главы администрации на территории России и задержали.

«В настоящий момент он доставлен в следственный отдел, где с фигурантом проводятся необходимые следственные действия. Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения»,— сообщила госпожа Корчагина.

В даче взятки Тамарову и Дубино подозревается сын председателя муниципалитета Ярославля Михаил Калинин.

Алла Чижова