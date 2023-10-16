Семья из Рыбинска вернулась из Израиля в Россию

Семье из Рыбинска удалось улететь из Израиля и вернуться в Россию. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Фото: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин обратился к госпоже Москальковой с просьбой оказать помощь в возвращении из Израиля на родину жителей Рыбинска Алены Куликовской и ее сына Сергея Куликовского. В Израиль они приезжали в онкологическую клинику, а уехать не могли из-за роста цен на билеты на фоне начавшейся войны.

15 октября семья Куликовских вылетела из израильского аэропорта им. Бен-Гуриона в Россию, вечером они приземлились в московском аэропорту «Жуковский». Сегодня утром мать с сыном уже вернулись в Рыбинск.

«Я обратился к Татьяне Москальковой, она оперативно отреагировала на мою просьбу и связалась с МИД РФ, обратилась в фонд поддержки соотечественников. Но сама Куликовская искала возможности оплаты билетов и такая возможность появилась»,— прокомментировал господин Бабуркин «Ъ-Ярославль».

Он отметил, что других подобных обращений ему не поступало.

Алла Чижова