Главой Некоузского района вновь избрали Григория Петрова

В Ярославской области главой Некоузского района избрали действующего руководителя Григория Петрова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На пост главы района претендовал также руководитель комитета культуры, молодежной политики и спорта Алексей Баранов. Но депутаты единогласно избрали господина Петрова.

«Пять лет в должности прошли как один день. Много сделали сообща с коллегами из администрации, с депутатами, главами поселений. Главная задача – оправдать доверие депутатов и жителей и принять все возможные меры для участия района во всех государственных программах по развитию территории»,— сказал Григорий Петров после избрания.

Алла Чижова