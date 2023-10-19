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Главой Некоузского района вновь избрали Григория Петрова

В Ярославской области главой Некоузского района избрали действующего руководителя Григория Петрова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На пост главы района претендовал также руководитель комитета культуры, молодежной политики и спорта Алексей Баранов. Но депутаты единогласно избрали господина Петрова.

«Пять лет в должности прошли как один день. Много сделали сообща с коллегами из администрации, с депутатами, главами поселений. Главная задача – оправдать доверие депутатов и жителей и принять все возможные меры для участия района во всех государственных программах по развитию территории»,— сказал Григорий Петров после избрания.

Алла Чижова

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