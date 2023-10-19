Имя оскорбительное

Депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму РФ проект закона об упрощенном порядке переименования населенных пунктов с «оскорбительными и уничижительными» названиями. В пояснительной записке упоминаются ярославские деревни Шалава и Бухалово. Ярославцы не согласны с тем, что неблагозвучные названия надо менять. Эксперт предупреждает, что так можно потерять исторические топонимы, а новые зачастую не несут в себе никакого содержания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорожный указатель в деревне Бухалово Ярославской области

Фото: Александр Тихонов Дорожный указатель в деревне Бухалово Ярославской области

Фото: Александр Тихонов

Депутаты Государственной думы РФ Владислав Даванков и Антон Ткачев от партии «Новые люди» внесли проект закона, упрощающий переименование населенных пунктов с неблагозвучными названиями.

«В настоящее время в Российской Федерации присутствуют сотни населенных пунктов, названия которых носят оскорбительный, уничижительный или принижающий достоинство жителей характер»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В пояснительной записке авторы инициативы упоминают два населенных пункта Ярославской области — Шалава и Бухалово, а также село Лох Ивановской области, деревню Пуково в Тверской области, село Мусорка в Самарской области, и деревню Попки в Псковской области. Секретарь совета регионального отделения партии, депутат Госдумы Анна Скрозникова считает, что жители таких деревень могут подвергаться травле.

«Есть некоторый буллинг среди детей в школах. Ребенка спрашивают, ты откуда? И вот наименования, которые нестандартны для нашей страны, они вызывают много противоречивых мнений и среди детей, и среди взрослых. В паспорте мы же тоже записываем, в каком населенном пункте был рожден ребенок»,— рассказала «Ъ-Ярославль» Анна Скрозникова.

Как сказано в пояснительной записке, «жители указанных населенных пунктов предпочитают уезжать со своего места жительства или продолжают испытывать дискомфорт». Между тем переименование населенных пунктов затруднено, так как «предполагает необходимость одобрения такого решения законодательным органом государственной власти субъекта Российской Федерации». «Новые люди» предлагают наделить такими полномочиями представительные органы местного самоуправления, то есть местные советы.

«Мне кажется целесообразным отдать это на откуп муниципалитетам. Если среди жителей есть спрос на то, чтобы переименовать населенный пункт, почему бы этим не заняться. Это все будет исходить от жителей. Если они захотят, можно переименовать, а если их все устраивает, то, конечно, переименовывать не нужно»,— считает Анна Скрозникова.

По словам историка, заведующего кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ им. П.Г. Демидова Андрея Данилова, инициатива «Новых людей» совсем не нова. «В конце 60-х годов на уровне республик Советского Союза проводили кампанию по зачистке неблагозвучных названий. В Ярославской области тогда было переименовано несколько десятков названий: Калово стало Зарницыно, Грабежово стало Рассветное»,— рассказал он «Ъ-Ярославль».

К очередному витку переименований ученый, исследующий ярославские топонимы, относится скептично. По его словам, неблагозвучные для современного человека названия могут хранить историческую память.

«У нас два населенных пункта с названием Бухалово, причем ударение ставится на первый слог. "Бухало" – это филин в ярославских диалектах. Получается, мы убираем часть истории языка, часть нашего диалекта.

Любое название зашифровывает исторические аспекты. Гари, Горелово говорят о подсечно-огневом земледелии, это целый пласт нашей сельскохозяйственной культуры. Брагино говорит об изготовлении браги, и что в этом плохого? Переименовали Серково, например, но мало кто что знает, что на мерянском «серо» означало «береговая». То есть мы убрали возможность вести историю населенного пункта еще с дославянских времен»,— говорит Андрей Данилов.

Жители Бухалова в Даниловском районе не страдают от названия своего села, рассказала «Ъ-Ярославль» депутат Даниловского сельского поселения, журналист Лидия Алабышева.

«Никогда не слышала от жителей Бухалова, что они живут в населенном пункте, название которого неудобно или не нравится. Из-за названия оттуда никто не уезжает. Кто-то умер, кто-то уехал, потому что работы нет. Но это никак не связано с названием. Наоборот, люди приезжают, там есть целая улица дачников. Такие инициативы, на мой взгляд, напоминают переливание из пустого в порожнее»,— сказала Лидия Алабышева.

Автор телеграм-канала «Беспонтовый пирожок» журналист Александр Тихонов видит в «неблагозвучных» названиях скорее плюсы, чем минусы. Господин Тихонов разместил в канале собственные фото под дорожными знаками «Лох» и «Бухалово».

«С точки зрения туризма хорошо работает. Как минимум, проезжающие мимо регулярно фоткаются со знаками, а в Лох реально в последние годы люди потянулись. Напрасно "Новые люди" пытаются хайпить»,— пишет Александр Тихонов.

Историк Андрей Данилов полагает, что принятие закона об упрощенной смене неблагозвучных названий маловероятно.

«Если население деревни действительно воспринимает название в штыки, инициативу надо доносить до органов региональной власти. Переименовывать на уровне местных властей нецелесообразно. Это географическая номенклатура, перечень ее фиксируется государством. Местные органы не могут ее менять. Это не название кафе или улицы»,— резюмирует Андрей Данилов.

Эксперт обращает внимание на то, что новые топонимы в России часто носят «слащаво-бессодержательный» характер. Так, многие улицы называются Снежная, Рассветная, Сосновая и так далее. Господин Данилов полагает, что переименование должно проходить только с привлечением экспертов по истории и топонимике, которых на местном уровне зачастую просто нет.

Антон Голицын