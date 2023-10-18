В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за не переданных застройщиком квартир

В Ярославле возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба» из-за того, что в собственность города застройщиком не были переданы квартиры для соцнайма. Бюджету нанесен ущерб в размере 450 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Ведомство установило, что в 2005 году мэрия заключила с застройщиком инвестиционный контракт на строительство жилья в районе «Сокол». Застройщику дали землю под строительство, взамен городу должны были передать квартиры для обеспечения жильем социально-незащищенных категорий граждан. По данным источника «Ъ-Ярославль», речь идет о ЗАО «Керамикстрой».

В 2011-2017 годах застройщик сдал 9 многоквартирных домов. Однако квартиры в муниципальную собственность так и не передали, они продавались третьим лицам. Позже суд признал застройщика банкротом, и он был исключен из ЕГРЮЛ, а мэрия списала дебиторскую задолженность в размере 450 млн руб. как безнадежную к взысканию.

В прокуратуре считают, что бюджету города нанесен ущерб в виде недополученных доходов на 450 млн руб. из-за бездействия должностных лиц органа местного самоуправления и отсутствия должного контроля за реализацией соглашения.

«По результатам прокурорской проверки следственными органами регионального УМВД возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба в особо крупном размере). В рамках расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц мэрии г. Ярославля»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова