В Угличе объявлены торги на строительство деревянной крепости

МБУ «Служба городского хозяйства города Углич» объявило аукцион на работы по строительству деревянной крепости в Угличском кремле. Документация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект строительства деревянной крепости в Угличе

Фото: Портал госзакупок Проект строительства деревянной крепости в Угличе

Фото: Портал госзакупок

Работы будут проходить в рамках реализации проекта «Крепость, которой нет — возращение реки городу», который выиграл грант Ростуризма в размере 200 млн руб. Работы разбиты на этапы. Сейчас выложены аукционы на первый и второй этапы: «Пешеходные дорожки парка. Наружное освещение дорожек парка» и «Крепостная стена с 3 башнями. Пешеходные дорожки кремля. Наружное освещение дорожек кремля». Начальная цена контрактов составляет 5,8 и 43,8 млн руб. соответственно.

В состав работ по строительству макета крепости входит основание под крепость из железобетонных плит, стены крепости с башнями из дерева хвойных пород, дорожки с деревянным покрытием. Высота башен, согласно проектной документации, составляет 20,9 м., высота стены — 6,9 м. На стены толщиной 3 м. будут вести 4 деревянные лестницы. Общая протяженность сооружения составит 193 м.

Подрядчика планируется определить 26 октября. Работы должны быть завершены 23 декабря 2023 года. «Ъ-Ярославль» сообщал, что планы строительства деревянной крепости вызвали критику со стороны археологов и градозащитников, однако губернатор Михаил Евраев заявил, что проект будет реализован.

Антон Голицын