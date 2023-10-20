В Ярославской области будут производить детали для беспилотников

Ярославская область войдет в нацпрограмму по развитию отечественных беспилотных авиационных систем. В регионе планируют открыть центр для исследования технологий и серийного производства структурных элементов беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram Фото: Михаил Евраев, Telegram

Господин Евраев пояснил, что научно-производственные центры откроют в нескольких регионах, одним из которых станет Ярославский.

«Рассчитываем, что включимся в работу одними из первых. Для этого создадим научно-производственный центр, в котором будут проводиться исследования, разработка и адаптация технологий, серийное производство структурных элементов беспилотников. Проектирование центра начнем в следующем году»,— написал глава региона.

Он также отметил, что в регионе хотят внедрить проект «Беспилотные летательные аппараты». Программу развития беспилотных авиасистем примут в ближайшее время.

Алла Чижова