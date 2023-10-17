Михаил Евраев: Ледовая арена в Тутаеве будет построена в любом случае

Проект строительства ледовой арены в Тутаеве будет реализован вне зависимости от источников финансирования. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram Фото: Михаил Евраев, Telegram

Сегодня и.о. министра строительства Ярославской области Александр Баланцев на заседании комитета ярославской облдумы по градостроительству сообщил, что сейчас есть проблемы с федеральным финансированием работ.

Губернатор прокомментировал ситуацию. «Известие о возможной приостановке федерального финансирование строительства ледовой арены в Тутаеве вызвало резонанс. Опасения понятны – объект крупный, его очень ждут жители города и района. Скажу одно. Ледовый дворец уже строится, и проект будет реализован полностью, вне зависимости от источников финансирования. Как и все инфраструктурные проекты, которые мы начали в регионе»,— написал господин Евраев.

В августе этого года московское ООО «Айди партнер» начало строить арену. По данным портала госзакупок, цена контракта составляет 391 млн руб. Работы должны быть завершены 1 сентября 2024 года.

Алла Чижова