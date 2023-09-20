Авторынок приобрел китайский колорит

Китайские автомобили заняли почти 100% в общем импорте машин в Россию. Это произошло всего за восемь месяцев 2023 года, заявил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. По его словам, это было предсказуемо, поскольку Евросоюз «взял и сам закрыл себе рынок». В то время как Китай сейчас занял в импорте авто 92%. Будут ли объемы поставок и дальше расти? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сейчас в России представлено 15 китайских автомобильных брендов. Единицы из них собираются внутри страны на собственных производствах, либо по лицензии на отечественных заводах. Основную массу машин импортируют напрямую из Китая. И этого оказалось достаточно для того, чтобы занять 92% в общем объеме поставок транспортных средств в страну, заявили в Федеральной таможенной службе.

Хотя еще в 2021 году цифра не превышала 10%. Что, как признают в ФТС, вполне логично. С Европой и другими азиатскими странами сотрудничество в этом направлении приостановлено, а через параллельный импорт идет лишь небольшой объем машин. Но китайские автоконцерны намерены улучшить показатели, говорит руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«До пика еще далеко, потому что Chery Automobile собирается в следующем году продать 200 тыс. машин, Changan — такое же количество. Но их надо сначала привезти в Россию. Вряд ли эти производители запустят заводы, на которых сделают столько автомобилей.

У китайцев в запасе еще 100 брендов как минимум. Соответственно, эксперименты с новыми марками будут продолжаться, и это продлится три-четыре года».

За последнее время официально о старте продаж машин нового бренда заявлял российский представитель компании Exeed — премиальный суббренд Черри. Электромобили линейки Exlantix должны поступить в салоны до конца года. Но, как говорят собеседники “Ъ FM”, рынку по-прежнему остро не хватает машин массового сегмента. И соучредитель Автоцентра «Долавто» Сергей Климов надеется, что в скором времени это должно измениться:

«Сейчас будет продолжаться то, что уже началось, но, надеюсь, ценовой диапазон расширится в сторону более бюджетных авто. Привлекательность сегмента до 2 млн руб. остается, не всем нужны высокотехнологичные автомобили. Вот, например, уже "Автотор" начал собирать Kaiyi — первая ласточка.

Понятно, что наш рынок очень маленький, и он полностью будет забит китайскими автомобилями».

А вот с импортом в ближайшее время могут возникнуть трудности. Причем именно с премиальным сегментом. Дело в том, что с 1 октября вступают в силу новые правила ввоза машин. Предполагается, что компании не смогут импортировать в страну машины брендов, которые не ушли с российского рынка.

Это особенно затронет именно дорогие модели, например, гибрид Voyah Free, кроссовер Geely Monjaro и некоторые машины бренда Hongqi. А нынешние правила позволяют сэкономить на их ввозе. Но, в крайнем случае, всегда можно привлекать для импорта физических лиц. Хотя с учетом повышенных ставок утильсбора смысла в этом не будет, говорит руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«Я не могу, к сожалению, называть бренды, но знаю, что часть китайских марок, которые сейчас официально поставляют машины в Россию, очень сильно переживают, что с 1 октября у них возникнут проблемы. Понятно, что проблемы ждут всех, кто возил мегапопулярный для параллельного импорта Geely Monjaro. Плюс, могут возникнуть спорные ситуации, когда бренд вроде бы неофициально присутствует в России, а его даже показывают на "Иннопроме" в Екатеринбурге».

Впрочем, как отмечают собеседники “Ъ FM”, большая часть премиальных китайских брендов в России официально не представлена из-за санкционных рисков. Это прежде всего производители электромобилей и гибридов. И предпосылок, что в ближайшее время их позиция изменится, эксперты пока не наблюдают.

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