Маркетплейсы испытывают творческий подъем

Россияне увлеклись рисованием и вышивкой — спрос на товары для хобби и творчества на маркетплейсах стабильно растет. В Wildberries “Ъ FM” рассказали, что в 2022 году продажи этого сегмента выросли на 90%, а в первом квартале этого года — уже на 132%. В Ozon этот показатель за три месяца увеличился на 16%. Особенной популярностью пользуются готовые наборы для творчества. Почему россияне так заинтересовались товарами для хобби? И сколько они сейчас стоят? Расскажет Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ

Картина по номерам или вышивание крестиком — так некоторые россияне предпочитали проводить свободное время в 2022 году. При этом, по словам пиар-менеджера маркетплейса Wildberries Анфисы Ронжиной, динамика в отношении товаров для творчества в этом году также прослеживается положительная:

«Больше всего в первом квартале приобрели канцелярских товаров, в топе покупок маркеры, краски и карандаши. Пользуется популярностью и продукция для рисования, например, холсты и мольберты.

Также ткани и различная фурнитура для шитья. Сейчас динамичнее всего интерес россиян растет к товарам для hand-made-творчества. Популярность форм и воска для изготовления свечей выросла где-то в пять раз. Бисера и страз приобрели уже в два-три раза больше, чем в прошлом году. Также в три раза вырос и спрос на оборудование и ингредиенты для мыловарения».

Несмотря на такой, казалось бы, головокружительный успех, товары в сегменте «творчество и хобби» подорожали всего на 1%, отмечают в пресс-службе Ozon. По словам собеседников “Ъ FM”, это явление временное: демпингуя цены, российские продавцы накапливают клиентскую базу.

А покупатели, по словам представителя пресс-службы маркетплейса Ozon Анны Гемиш, все-таки предпочитают делать заказы именно у отечественных продавцов: «Хотя на нашей площадке много зарубежных товаров для рисования и прочих хобби, в топе уже несколько лет держится выгодное по соотношению цены и качества предложение отечественных производителей. Чаще всего россияне интересуются покупкой красок для рисования — 48%, холстов и подрамников — 12%, скетчбуков — 9% и различных аксессуаров.

Спрос на эти товары практически не изменился по сравнению с первым кварталом прошлого года. В основном покупатели искали наборы акварельных красок и гуашей в 12 цветах, акриловые краски для рисования по тканям и холсты на картоне».

Занятия творчеством могут служить некой терапией, отмечают собеседники “Ъ FM”. Такие увлечения часто успокаивают и помогают расслабиться, справиться со стрессом, подчеркивает практикующий психолог и преподаватель онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Диана Федюкович:

«Таким способом можно как-то уйти от реальности на время, расслабиться после стрессового дня. Еще большой плюс наборов для творчества в том, что мы получаем быстрый результат, можно его увидеть и пощупать. Ведь в жизни часто бывает так, что есть какие-то большие труднодостижимые цели. А хобби — это способ получить какое-то удовольствие в том числе».

Однако причина такого интереса россиян к наборам для творчества может быть не только в желании отвлечься от стресса. За 2022 год на маркетплейсах значительно выросло количество продавцов, предлагающих подобные товары, подчеркнул эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов:

«По мере того, как пользователи увидели, что на интернет-площадках можно купить абсолютно что угодно, все продавцы так или иначе кинулись искать незанятые ниши. А это по большому счету только одна категория. Даже самозанятые россияне у себя дома готовят эти наборы, самих их формируют, сами ведут карточки товара на маркетплейсах и затем их и отгружают.

После того, как появилось такое количество разных товаров, на них сформировался устойчивый спрос, люди начали покупать такую продукцию, увидели, что это интересные, нестандартные вещи, которыми можно дома увлекаться или детей занять».

Россияне также за последний год отдавали предпочтение не только домашнему творчеству, но и курсам по живописи и свечеварению, посещаемость которых выросла на 30% и 70% год к году соответственно.

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Яна Загоровская