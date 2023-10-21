Эрдоган: решения конфликта без создания Палестины в границах 1967 года не будет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил с главой политбюро «Хамаса» Исмаилом Ханией. После беседы он заявил, что решение конфликта Палестины и Израиля невозможно без создания палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

«В ходе встречи обсуждалась последняя ситуация в секторе Газа и текущие события. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для того, чтобы гуманитарная помощь поступала в Газу и чтобы раненые при необходимости могли лечиться в Турции. Турция стремится обеспечить прекращение огня в регионе как можно скорее»,— сообщила канцелярия президента (цитата по Anadolu).

В сообщении канцелярии говорится, что господин Эрдоган полагает, что «окончательное решение палестино-израильского вопроса не может быть достигнуто без создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме».

Ранее за создание суверенного палестинского государства выступил президент России Владимир Путин. Он заявил, что Россия будет придерживаться этой позиции вне зависимости от эскалации конфликта.

Большая часть территории, выделенной ООН под создание государства Палестина, была разделена между Иорданией и Египтом до их поражения в Шестидневной войне (1967 год), когда эти земли перешли под контроль Израиля.

Подробнее — в материале «Войну разделили на этапы».

Анастасия Ларина