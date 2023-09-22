Израиль и Саудовская Аравия поверили в мир

Перспективы нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем стали главной ближневосточной темой Недели высокого уровня Генассамблеи ООН. И израильский премьер Биньямин Нетаньяху, и саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман дали понять, что соглашение реально. Однако при этом они разошлись в одном принципиальном вопросе — о правах палестинского народа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: Mike Segar, Reuters Биньямин Нетаньяху

Фото: Mike Segar, Reuters

«Мы находимся на пороге значительного прорыва в виде мира с Саудовской Аравией, который позволит создать по-настоящему новый Ближний Восток»,— заявил в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. «Мы стоим перед выбором, который определит, быть ли историческому миру, который принесет процветание и надежду, или же мы будем страдать от ужасной войны, террора и отчаяния»,— подчеркнул он. Господин Нетаньяху выразил надежду, что соглашение с Саудовской Аравией положит конец арабо-израильскому конфликту и побудит другие страны нормализовать отношения с Израилем. Что касается палестинцев, то они, по мнению израильского премьера, могли бы получить «большую выгоду от более широкого мира», но не должны иметь права вето в этом процессе.

Слова Биньямина Нетаньяху прозвучали после вышедшего в среду интервью наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана американскому телеканалу Fox. Отвечая на вопрос о переговорах с Израилем, он заявил: «Каждый день мы становимся ближе, кажется, что это впервые по-настоящему серьезно. Мы увидим, как пойдет дело».

Возможные договоренности принц назвал «крупнейшей исторической сделкой со времен окончания холодной войны». И добавил, что она будет основываться на соглашениях, касающихся палестинского народа.

«Если нам удастся достичь соглашения, которое удовлетворит потребности палестинцев и успокоит регион, мы будем работать со всеми, кто там (в Израиле.— “Ъ”) находится»,— сказал принц Мухаммед.

Напомним, что еще три года назад при посредничестве тогдашнего президента США Дональда Трампа был запущен процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. Были установлены дипломатические отношения с ОАЭ, Бахрейном и Марокко, а также достигнуты договоренности о нормализации с Суданом. Саудовская Аравия осталась в стороне, хотя ее контакты с Израилем также вышли из тени. Известно о различных совместных бизнес-проектах, в том числе с участием третьих стран, и дипломатических контактах. Израильские авиакомпании получили право пересекать саудовское воздушное пространство. Обе страны также участвовали в региональных военных учениях. Однако об официальных дипломатических отношениях речи не шло. Одна из причин — продолжение палестино-израильского конфликта.

Эр-Рияд претендует на роль защитника всех арабов и мусульман, так что пренебрегать палестинской проблемой не может. Тем более что в 2002 году именно Саудовская Аравия стала автором арабской инициативы, где фактически впервые шла речь о примирении всех арабских стран с Израилем при условии урегулирования его конфликта с палестинцами, а также разрешения территориальных проблем с Ливаном и Сирией.

Вопрос об официальной нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией активно лоббирует президент США Джо Байден, для которого это может стать крупной внешнеполитической победой.

Господин Байден хочет добиться сделки до окончания своего президентского срока, а в идеале еще раньше — до того, как американские партии утвердят кандидатов, которые будут бороться за кресло президента на выборах в США в ноябре 2024 года. Торопится и Биньямин Нетаньяху.

По одной из распространенных в Израиле версий, он может сделать договор о мире с Саудовской Аравией вершиной своей карьеры и уйти в отставку, попутно договорившись о досудебной сделке по своим делам о коррупции и подрыве общественного доверия. Неслучайно глава МИД Израиля Эли Коэн заявил в четверг, что детали договора могут быть согласованы в первом квартале 2024 года.

Единственный, кто не торопится,— Мухаммед бен Сальман. У него впереди еще долгая карьера, если не произойдет неожиданностей. Он будет в выигрыше в любом случае — как человек, лоббирующий изменения в регионе. Как отмечает саудовская газета «Аш-Шарк аль-Аусат», для принца разговоры о нормализации отношений с Израилем укладываются в рамки начатого им процесса региональной разрядки — примирения с Ираном и Сирией, урегулирования в Йемене и т. д. Это, как отмечает издание, открывает двери для повышения уровня отношений королевства с Китаем и Россией, а также позволяет сохранять исторические отношения с США и остальными странами Запада. То есть принцу важно стать символом эпохи разрядки и изменений. Но и практические бонусы Эр-Рияду также хотелось бы получить.

Воспользовавшись ситуацией, королевство запросило от США помощь в развитии гражданской программы атомной энергетики, а также гарантии безопасности, которые обеспечат ему американскую защиту в случае нападения.

Не забыли и о палестинцах. Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан, который также посетил Нью-Йорк, заявил, что палестинская проблема должна быть разрешена на основе принципа «два государства для двух народов», согласно которому Палестина и Израиль должны мирно сосуществовать друг с другом. Однако реализацию этого плана представить в ближайшей перспективе очень трудно. Палестино-израильские мирные переговоры были остановлены еще в 2014 году. Пожелания палестинцев расходятся с тем, что израильтяне им готовы дать. И здесь возникает вопрос: готова ли Саудовская Аравия удовлетвориться достаточно абстрактными обещаниями израильтян оставаться приверженными принципу двухгосударственного решения конфликта. Тем более что у палестинских властей есть свой список требований, при выполнении которых они не будут противиться нормализации саудовско-израильских отношений, как это было при подписании соглашений Израиля с другими арабскими странами.

«Те, кто думает, что мир на Ближнем Востоке будет достигнут без того, чтобы палестинский народ получил все свои права, заблуждаются»,— заявил на этой неделе президент Палестины Махмуд Аббас с трибуны Генассамблеи.

Американский сайт Al-Monitor отмечает со ссылкой на источники в США и Израиле: Мухаммед бен Сальман был в значительной степени безразличен к палестинскому вопросу и не знаком с его тонкостями, но сейчас пытается быстро изучить проблему и снизить требования палестинцев. При этом источники сайта указывают, что саудовский принц конкурирует с правителем ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном, который преподнес заключение соглашения с Израилем как цену за отмену правительством Нетаньяху решения аннексировать часть территории Западного берега реки Иордан. Мухаммеду бен Сальману нужно что-то столь же значимое, чтобы выглядеть героем в глазах своих подданных и всего арабского мира.

Согласно американским источникам Al-Monitor, «значительные шаги» должны включать:

передачу некоторых территорий Западного берега, которые в настоящее время находятся под полным контролем Израиля, под совместное израильско-палестинское управление;

выдачу разрешений на строительство для палестинцев, проживающих в этой зоне;

замораживание строительства и расширения израильских поселений;

существенную экономическую поддержку для палестинской администрации;

соглашение о поставке оружия и оборудования палестинским органам безопасности, а также открытие консульств США и Саудовской Аравии в Восточном Иерусалиме.

Не факт, что израильтяне согласятся на все эти требования, особенно с учетом того, что в состав правительства Нетаньяху входят представители поселенческого лобби, которые добивались обратного — расширения строительства поселений на Западном берегу. Решение Биньямина Нетаньяху пойти на сделку с Саудовской Аравией может привести к распаду коалиции. Правда, все опять же зависит от параметров соглашения. По крайней мере речью господина Нетаньяху его коалиционные партнеры остались довольны.

Но есть и еще одна проблема. Слишком много сил в Израиле с опасением смотрят на перспективу развития Саудовской Аравией ядерной программы. Господин Нетаньяху поручил ведущим израильским специалистам подключиться к переговорам США и Саудовской Аравии по этому вопросу и попытаться всем вместе прийти к компромиссу. Об этом на текущей неделе сообщила газета The Wall Street Journal. Согласно ее информации, в случае достижения ядерного соглашения с Эр-Риядом израильтяне ожидают множества гарантий, касающихся своей безопасности. Издание подчеркивает, что заключение трехсторонней сделки, которая позволит обогащать уран в Саудовской Аравии, станет поворотным моментом в многолетней политике США и Израиля, которые до сих пор выступали против развития ядерного потенциала ближневосточных стран.

Вопросов еще очень много, но в любом случае заявления Биньямина Нетаньяху и Мухаммеда бен Сальмана делают мир между Израилем и Саудовской Аравией реальным.

«Если бы мы с вами десять лет назад говорили о нормализации отношений (Израиля.— “Ъ”) с Саудовской Аравией… Думаю, мы бы посмотрели друг на друга так: "Кто что пил?"»,— сказал на этой неделе Джо Байден, начиная переговоры с Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке. Теперь ситуация кардинально иная.

Марианна Беленькая