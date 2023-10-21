Силуанов заявил об отсутствии рисков резкого падения курса

Министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» заявил, что сейчас не видит рисков для резкого падения курса рубля. По словам министра, один из элементов стабилизации курса сейчас — решение о контроле за возвратом валютной выручки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На вопрос ведущего Павла Зарубина, есть ли сейчас в экономике какие-то фундаментальные показатели, которые говорили бы о риске резкого падения курса рубля, Антон Силуанов ответил: «Я не вижу таких». «В конце концов, у нас есть инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым и устойчивым»,— добавил министр.

На закрытии биржевых торгов в пятницу, 20 октября, курс доллара составлял 95,32 руб., евро — 100,85 руб. Опрошенные «РИА Новости» эксперты ожидают, что на неделе с 23 по 29 октября курс доллара снизится на 56 коп., евро — на 31 коп.

Согласно указу президента Владимира Путина от 11 октября и решению правительства от 13 октября, компании из 43 групп обязаны с 16 октября зачислять на счета в РФ не менее 80% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения, а затем продать на внутреннем рынке из этих средств не менее 90% и одновременно не менее половины полученной по каждому контракту выручки.

Анастасия Ларина