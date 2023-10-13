Власти обязали экспортеров продавать на рынке РФ 90% от репатриированной валюты

Правительство России утвердило порядок и объемы обязательной продажи валютной выручки экспортерами, подпадающими под указ президента Владимира Путина от 11 октября. Начиная с 16 октября, в течение 60 дней с момента получения средств они обязаны зачислять на свои счета в банках РФ не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. В течение двух недель они обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в банках (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

11 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении обязательной валютной в отношении 43 групп компаний, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Мера введена сроком на полгода. Также вводится обязанность для отдельных компаний представлять в Банк России и Росфинмониторинг планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. В отдельные компании будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, которые будут проверять соблюдение правил валютного регулирования.

Подробнее о последствиях введения обязательной продажи валютной выручки читайте в материале «Ъ» «Встречаем валютных комиссаров».

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Александр Кислов