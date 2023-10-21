В Каире стартовал саммит по палестино-израильском конфликту

В Каире стартовал саммит по ситуации в секторе Газа, организованный по инициативе президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, передает Al Arabiya. Встреча проходит с целью предложения мер для помощи палестинцам и достижения прекращения огня между Израилем и «Хамасом».

Помимо арабских лидеров саммит посетили представители ООН, Евросовета, Великобритании, Греции, Турции, Кипра, Италии. Россию на саммите представляет замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

На открытии саммита Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости создания «дорожной карты», которая позволит установить режим прекращения огня и приведет к «cозданию палестинского государства», передает Al Hadath. Наступление Израиля на сектор Газа президент назвал «практикой коллективного наказания» и осудил мировое сообщество за «глобальное молчание».

Как сообщала Financial Times со ссылкой на источники, многие европейские лидеры отказались участвовать в саммите из-за разногласий во взглядах на палестино-израильской конфликт. В частности, по данным FT, в проекте итогового коммюнике саммита не упоминается право Израиля на самооборону.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Лусине Баласян