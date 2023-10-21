WP: издатель Forbes Russia заявил о покупке всей медиагруппы Forbes

Владелец «АС Рус Медиа» (издатель Forbes Russia) Магомед Мусаев рассказал друзьям, что выкупил всю медиагруппу Forbes, сообщает The Washington Post (WP). Издание ссылается на аудиозаписи и видеозапись, сделанные за несколько дней до празднования 60-летия бизнесмена в Нью-Йорке. В мае сообщалось, что контрольный пакет акций Forbes купил американский миллиардер Остин Рассел, сумма сделки оценивалась почти в $800 млн.

По данным WP, господин Мусаев назвал американского бизнесмена «лицом» сделки и настаивал на том, чтобы его собственное участие хранилось в тайне. «Я только что купил глобальный Forbes. Вы понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ даст мне доступ к любому»,— сказал Магомед Мусаев одному из своих коллег, утверждает газета, отмечая, что он «повторял это заявление снова и снова».

Официально Магомед Мусаев и Остин Рассел отрицают эту информацию. Господин Мусаев сказал WP, что любые предположения о том, что он контролировал сделку, являются «абсолютной чепухой» и «чудовищным мифом», и что «по документам он в ней не участвовал». «Мусаев не имеет никакого отношения к сделке (о покупке.— "Ъ") Forbes... (В сделку.— "Ъ") не было вложено ни одного доллара ни от одного китайского или российского гражданина или организации, включая Мусаева»,— заверил представитель господина Рассела.

Издание обращает внимание, что два бизнесмена знакомы уже несколько лет. Согласно судебным документам, на которые ссылается WP, в 2016 году Магомед Мусаев помог с получением стартовых инвестиций на сумму $20 млн в «тогда еще молодую компанию» Остина Рассела Luminar.

По словам двух собеседников, заявка Рассела на Forbes «привлекла внимание» Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS). В августе два сенатора-республиканца, Том Коттон и Марко Рубио, призвали министра финансов Джанет Йеллен, возглавляющую CFIUS, пересмотреть сделку о продаже Forbes. Сенаторы утверждают, что американский бизнесмен «притворяется ведущим покупателем», но основная часть денег поступает «от инвесторов, имеющих зарубежные связи», в том числе от Шива Кхемки, вице-председателя SUN Group, которого газета называем «близким соратником Мусаева».

Forbes был основан в 1917 году. Семья Форбс продала контрольный пакет акций гонконгской компании Integrated Whale Media Investments в 2014 году. На тот момент активы Forbes Media оценивались в $475 млн. У Forbes 45 лицензированных локальных версий в 76 странах.

В России журнал выпускается с 2004 года. В 2022-м у российского издания Forbes появились проблемы, связанные с резким падением рекламных доходов. Весной 2022-го Forbes приостановил выход печатной версии журнала. В ноябре издание подало иск к одному из своих рекламодателей — холдингу Roust — из-за возникшего долга.

Лаура Кеффер