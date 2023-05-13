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Коммерсантъ FM
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Миллиардер Остин Расселл приобрел контрольный пакет акций Forbes

Американский бизнесмен, основатель компании Luminar Technologies Остин Расселл стал владельцем контрольного пакета акций журнала Forbes. Сумма сделки оценивается в почти $800 млн. Заявление господина Расселла приводит The Wall Street Journal и Reuters.

Остин Расселл согласился купить 82% акций Forbes, в том числе часть, которая принадлежит семье Форбс. Ранее владевшая журналом гонконгская фирма Whale Media Investments останется миноритарным акционером.

В заявлении господина Расселла подчеркивается, что участвовать в редакционной политике издания или влиять на освещение новостей он не намерен. Бизнесмен планирует сосредоточиться на обеспечении роста компании и благотворительности. Кроме того, Остин Расселл собирается привлечь в Forbes американских экспертов в области СМИ, технологий и искусственного интеллекта.

Компания Integrated Whale Media также сохранит свое место в совете директоров. Стив Форбс, являющийся в настоящее время председателем и главным редактором издания, также останется в компании.

Forbes был основан в 1917 году. Семья Форбс продала контрольный пакет акций гонконгской компании Integrated Whale Media Investments в 2014 году. На тот момент активы Forbes Media оценивались в $475 млн. У Forbes 45 лицензированных локальных версий в 76 странах. В России журнал выпускается с 2004 года.

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