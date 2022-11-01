Forbes вспомнил о долгах

Российский Forbes, приостановивший выход печатной версии из-за резкого падения рекламных доходов, начинает судиться с рекламодателями. Издание подало иск к холдингу Roust из-за долга, образовавшегося еще в 2021 году. Издатели в целом редко судятся с рекламодателями, говорят участники рынка, обычно удается договориться. Но в условиях кризиса издатели уже не могут предоставлять длительные отсрочки по оплате клиентам независимо от размера задолженности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел, что АО «АС Рус Медиа», которое управляет российским журналом Forbes, подало иск к одной из структур холдинга Roust (производит алкогольные напитки «Русский стандарт», «Зеленая марка» и др.) — ЗАО «Руст Инкорпорэйтэд». Иск принят Арбитражным судом Москвы 26 октября, дата заседания пока не назначена.

Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Дмитрий Озман пояснил “Ъ”, что разбирательство связано с долгом по рекламе: «Это наш иск по задолженности за рекламу за октябрь 2021 года, сумма — 831 тыс. руб., бренд "Русский стандарт"». С 2012 года в России практически полностью запрещена реклама алкогольной продукции в СМИ и в интернете. В Forbes не уточнили, в чем именно заключался проект с Roust. В холдинге отказались от комментариев.

Forbes Russia с июня 2022 года приостановил выпуск бумажной версии журнала которая ранее выходила каждый месяц средним тиражом 90 тыс. экземпляров. Автопроизводители и люксовые бренды, которые были основными рекламодателями в печати, приостановили вложения в это направление, а стоимость производства значительно выросла, объясняли тогда в издании, в результате выпуск печатной версии стал, по сути, убыточным. В издании тогда утверждали, что лицензия на бренд Forbes не отозвана, как это произошло ранее у некоторых других глянцевых изданий, и Forbes Russia продолжает работать под этим брендом. Сайт и редакция, подразделение видео Forbes Russia продолжают работу, но печатная версия журнала до сих пор не выходит. Планов возобновлять выпуск нет, уточнил “Ъ” Дмитрий Озман.

Суды с рекламодателями — довольно редкое явление, говорят собеседники “Ъ” на медиарынке. «Обычно у рекламодателей есть отсрочка платежа от 30 до 60 дней после выхода рекламы, и, как правило, партнеры в нее укладываются. У нас была пара судов с рекламодателями в прошлом, но это были случаи, когда компании уже были в состоянии банкротства»,— рассказал один из издателей. В остальных случаях обычно удается договориться до суда, добавляет он: «Нельзя сказать, что сейчас возникают какие-то проблемы с задержками платежей».

Судебные споры, в которые вовлечены одновременно и крупные рекламодатели, и серьезные издатели, возникают нечасто, подтверждает управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт: «В большинстве случаев подобного рода конфликтные ситуации стороны стремятся разрешить в досудебном порядке в силу наличия репутационных рисков».

В данном случае АО «АС Рус Медиа» может идти на такой серьезный шаг с целью просудить задолженность (иметь решение суда о выигранном споре по конкретному долгу) со стороны рекламодателя, говорит юрист, отмечая, что летом Альфа-банк подал в отношении Roust сразу несколько исков на сумму около 8 млрд руб. (см. “Ъ” от 8 августа). В конце сентября иски банком были отозваны (см. “Ъ” от 23 сентября), но сам по себе конфликт носит затяжной характер, говорит Павел Иккерт.

Вероятность взыскания долга будет зависеть от нескольких критериев, считает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова: выполнены ли услуги по рекламе и приняты ли они заказчиком без замечаний, наступил ли срок оплаты и соблюдены ли обязательные требования по претензионному порядку урегулирования спора.

Большинство контрагентов, как и прежде, стараются договариваться, сохранять отношения, добавляет Людмила Лукьянова: «Но в условиях кризиса большинство компаний уже не могут предоставлять длительные отсрочки по оплате клиентам независимо от суммы задолженности».

Начало военных действий на Украине спровоцировало усиление кризиса на рекламном рынке, в особенности в сегменте печати. На зарубежные компании и бренды приходилось не менее 30% рекламных бюджетов в прессе, оценивали в Ассоциации коммуникационных агентств России, отмечая, что сильнее всего кризис ударил по глянцевым изданиям. В OMD OM Group оценивали, что инвестиции в рекламу в печатной прессе за первое полугодие 2022 снизились на 29%, до 3 млрд руб.

Валерия Лебедева