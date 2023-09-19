Немецкие детали пошли в судебное производство

Как стало известно “Ъ”, в Королевском горсуде Подмосковья начался процесс по делу Андрея Сахарова, гендиректора российского подразделения международной компании Chiron Group — «Широн Рус». Его обвиняют в мошенническом хищении средств Корпорации тактического ракетного вооружения (КТРВ) при поставке ей станка за 83,7 млн руб.: по версии обвинения, бизнесмен существенно завысил цены немецких комплектующих оборудования. Защита настаивает, что поставщик действовал в рамках договора, экспертизы по делу не выдерживают критики, а само оборудование уже четыре года исправно работает. Тем временем в международный розыск объявлен бенефициар «Широн Рус» Сергей Сирота, ранее работавший советником в руководстве АвтоВАЗа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Процесс по обвинению Андрея Сахарова в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) проходит в горсуде подмосковного Королева под председательством судьи Дмитрия Гануса. Уже в самом начале процесса, еще до стадии изучения материалов уголовного дела, были допрошены несколько важных свидетелей. По данным “Ъ”, речь идет о бывших и действующих сотрудниках КТРВ — госкорпорации, признанной по делу потерпевшей стороной. Отметим, что корпорация объединяет 39 предприятий, занятых в разработке и производстве противокорабельных, противорадиолокационных и многоцелевых ракет, предназначенных для оснащения авиационных, корабельных и береговых ракетных комплексов тактического назначения.

Все свидетели были приглашены стороной обвинения, однако, как заявил “Ъ” адвокат господина Сахарова Дмитрий Козин, их показания сыграли на руку скорее защите. В частности, по словам господина Козина, бывший главный инженер КТРВ подтвердил, что поставленное «Широн Рус» в 2019 году оборудование было проверено различными службами заказчика на соответствие требованиям контракта, исправно работало в режиме 24/7 и никаких нареканий к нему не было. Другие свидетели помимо прочего указали, что 83,7 млн руб., за которые приобретен станок, не были максимальной ценой контракта, которую предлагали претенденты, и госкорпорация таким образом даже сэкономила свои средства.

«В ближайшее время планируется допрос еще нескольких свидетелей, после чего суд перейдет к исследованию письменных материалов дела, которые во время следствия насчитывали 11 томов, а к моменту начала процесса в Королевском горсуде "потяжелели" до 19 томов»,— добавил господин Козин.

Как ранее сообщал “Ъ”, расследование обстоятельств заключения контракта компании господина Сахарова с КТРВ было начато подмосковным главком СКР в ноябре 2021 года, после целого ряда проверок прокуратуры и ФСБ. Первоначально в уголовном деле фигурировали неустановленные следствием руководители ООО «Широн Рус». Эта компания является российским подразделением крупной международной компании Chiron Group, специализирующейся на выпуске высокоточных вертикально-фрезерных обрабатывающих центров с числовым программным управлением. На своем сайте группа позиционирует себя как одного из лидеров на мировом и российском рынке в области производства высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования. Изготовление в России всей линейки станков Chiron по лицензии ведется с 2016 года на тольяттинском «Широн Рус», чья собственная продукция решением Минпромторга от 2017 года была отнесена к отечественному производству.

По версии следствия, поставленный КТРВ станок имел, вопреки закону, не российское происхождение, а был укомплектован немецкими деталями. Кроме того, проданы они были, по мнению СКР, по завышенной стоимости: по подсчетам следствия, цена комплектующих составляла 46 млн руб.

Господин Сахаров сначала по делу проходил свидетелем и около года ходил на допросы, давая показания следствию. Но в ноябре прошлого года он был задержан, а затем и арестован решением Тверского райсуда Москвы. Правда, в июне 2023 года мера пресечения была смягчена: бизнесмена отправили из СИЗО под домашний арест, под которым он находится в столице.

С самого начала следствия Андрей Сахаров свою вину отрицал, настаивая на отсутствии самого события преступления. Наличие в поставленном оборудовании иностранных составляющих он объяснял тем, что на их установку нет полного запрета, а также требованиями заказчика и отсутствием отечественных аналогов. Претензии, касающиеся завышения цены, он также отрицал, поясняя, что следствие взяло «голую» себестоимость именно немецкой части комплектующих — 46 млн руб., однако не учло, что в станке есть и половина российских деталей, а кроме того, имели место расходы на транспортировку оборудования, проектирование, монтаж, наладку, обслуживание, зарплаты сотрудникам и т. п. Можно отметить, что следствие вменяет в вину господину Сахарову ущерб на всю стоимость контракта — 83,7 млн руб., тогда как представитель потерпевшей стороны предъявил гражданский иск на 37 млн руб.— разницу между вышеуказанной цифрой и ценой оборудования, которой оперирует следствие.

Защитник предпринимателя все эти коллизии связывает с результатами экспертиз — финансово-экономической и товароведческой, проведенных в рамках расследования дела. «Они проводились двумя экспертами — государственным и негосударственным, и, как мы считаем, их выводы не выдерживают никакой критики»,— заявил “Ъ” адвокат Дмитрий Козин. Он отметил, что защита будет добиваться вывоза экспертов для дачи показаний на процесс.

Нужно также отметить, что некоторое время назад из дела Андрея Сахарова следователи СКР выделили материалы в отношении бенефициара «Широн Рус» Сергея Сироты. Большую часть своей бизнес-карьеры уроженец Оренбургской области Сирота сделал в Самарской области, в том числе в Тольятти, где находится «Широн Рус». Некоторое время бизнесмен даже являлся советником одного из руководителей АвтоВАЗа. В конце прошлого года господину Сироте заочно предъявили такое же, как и господину Сахарову, обвинение в особо крупном мошенничестве и объявили его в федеральный розыск. В июне этого года Тверской райсуд Москвы также заочно арестовал бизнесмена. На заседании, в частности, были представлены оперативные справки о том, что Россию обвиняемый покинул еще 12 ноября 2022 года, вылетев в Турцию. С тех пор, по данным сыщиков, на родине он так и не появлялся, зато побывал в 2023 году в Объединенных Арабских Эмиратах, Германии и Узбекистане.

Сергей Сергеев