Поставщику КТРВ насчитали срок

Как стало известно “Ъ”, к пяти годам заключения в колонии общего режима попросил приговорить прокурор в Королёвском горсуде Подмосковья Андрея Сахарова, гендиректора российского подразделения международной компании Chiron Group — «Широн Рус». По мнению представителей надзорного ведомства и потерпевшего — Корпорации тактического ракетного вооружения (КТРВ), подсудимый, обвиняемый в поставке станка, существенно завысил цены немецких комплектующих оборудования, а потому должен возместить 37 млн руб. При этом в обвинении была указана сумма ущерба в 87 млн руб. Защита намерена просить полного оправдания бизнесмена, считая, что его компания поставила оборудование по рыночным ценам, получив минимальную прибыль.

Начало прений сторон по делу обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Андрея Сахарова откладывалось несколько раз. Сначала врачи выписали больничный находящемуся под домашним арестом 55-летнему подсудимому, страдающему гипертензией 3-й степени и являющемуся инсулинрезистентным, а затем представители королёвской горпрокуратуры предложили дополнительно исследовать ряд содержащихся в уголовном деле документов. В результате 40-минутную речь гособвинитель произнесла лишь во вторник вечером, попросив суд признать господина Сахарова виновным, назначить ему в виде наказания пять лет лишения свободы, а также удовлетворить гражданский иск КТРВ о возмещении ущерба на 37 млн руб. Интересно, что изначально этот иск был заявлен к ООО «Широн Рус», а потому подлежал рассмотрению в арбитражном суде. Однако накануне прений и прокурор, и представитель КТРВ уточнили свои требования, переадресовав их лично к подсудимому. Как ожидается, на следующем заседании выступят адвокат и сам подсудимый с последним словом.

«Мы намерены просить о его полном оправдании за отсутствием события преступления»,— пояснил “Ъ” адвокат Андрея Сахарова Дмитрий Козин. Причем, как он особо отметил, защита будет ссылаться на те же доказательства и свидетельские показания, которые ранее упомянула в своей речи представитель прокуратуры. По его словам, они четко указывают: компания «Широн Рус» купила комплект в Германии, доукомплектовала шесть-семь важнейших узлов российскими комплектующими и продала КТРВ в полном соответствии с законом. «Главный инженер предприятия заявил в суде, что оборудование поставлено и исправно работает по сей день и оно необходимо для выполнения оборонзаказа»,— подчеркнул адвокат. Он напомнил, что суд отказался исключить из списка доказательств результаты двух экспертиз по делу — товароведческой и финансово-экономической, хотя они кажутся защите сомнительными. По данным адвоката, обвинение вообще не смогло подтвердить знания одного эксперта, представив вместо документов некие почетные грамоты о его награждении. А вторая экспертиза, как говорит защитник, не смогла оценить рыночную стоимость оборудования ввиду отсутствия российских аналогов и пошла по «затратному методу», изучая некие рекламные буклеты и немецкие сайты, не представив подтверждения владения языком, причем в области сложных технических терминов.

«Обвинение взяло цену контракта в 46 млн руб. при закупке оборудования у германского производителя, не учтя затрат "Широн Рус" на доукомплектацию, логистику и т. д., что и подняло затраты до 76 млн»,— сообщил господин Козин версию защиты. Таким образом, по его словам, разница между затратами и контрактом о продаже станка КТРВ за 83,7 млн руб. составила всего 7 млн руб., а прибыль оказалась и того меньше, так как «Широн Рус» заплатила с нее налоги. При этом, как напомнил юрист, целью ООО по закону является именно извлечение прибыли, а в противном случае фискальные и надзирающие органы видят в деятельности предприятия признаки фиктивности.

Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, расследование обстоятельств заключения контракта компании под руководством господина Сахарова с КТРВ было начато подмосковным главком СКР в ноябре 2021 года после целого ряда проверок прокуратуры и ФСБ.

Первоначально в уголовном деле фигурировали не установленные следствием руководители «Широн Рус», но затем обвиняемыми стали гендиректор Андрей Сахаров и заочно бенефициар — уехавший за границу и объявленный в розыск бизнесмен Сергей Сирота. Сама компания является российским подразделением крупной международной компании Chiron Group, специализирующейся на выпуске высокоточных вертикально-фрезерных обрабатывающих центров с числовым программным управлением. Ее собственная продукция решением Минпромторга от 2017 года отнесена к отечественному производству.

По версии следствия, поставленный КТРВ станок имел вопреки закону не российское происхождение, а был укомплектован немецкими деталями. Кроме того, проданы они были, по мнению СКР, по завышенной цене. Отметим, что КТРВ объединяет 39 предприятий, занятых в разработке и производстве противокорабельных, противорадиолокационных и многоцелевых ракет, предназначенных для оснащения авиационных, корабельных и береговых ракетных комплексов тактического назначения.

Сергей Сергеев