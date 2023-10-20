Прокуратура запросила пять лет колонии для бывшего замглавы воронежского ГИБДД

В ходе прений по уголовному делу о попытке дачи взятки (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) бывшего бывшего замглавы воронежского ГИБДД Игоря Качкина прокуратура запросила для него пять лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 450 тыс. руб. и лишением права занимать должности в органах власти на четыре года. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в ведомстве.

Уголовное дело рассматривается чуть больше года. По версии следствия, в июле 2021 года господин Качкин пытался дать взятки начальнику экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД региона в размере от 7,5 до 30 тыс. руб. за совершение действий, направленных на создание условий для получения шести гражданами водительских удостоверений вне зависимости от результатов проверки их знаний и навыков управления транспортными средствами.

Полтора года назад Советский райсуд Воронежа удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства обширного списка имущества, принадлежащего семье Игоря Качкина. С ответчиков взысканы 22 объекта недвижимости общей стоимостью более 50 млн руб., законность происхождения которых установить так и не удалось. Господин Качкин не смог отменить это решение и был уволен из органов МВД.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Прокуратура не поняла, зачем гаишнику жилье».

Сергей Толмачев

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