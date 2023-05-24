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Бывший замначальника воронежской ГИБДД не смог отменить конфискацию недвижимости на 50 млн рублей

Прокуратура Воронежской области сообщила, что Первый кассационный суд отклонил кассационную жалобу на решение о конфискации обширного списка недвижимости у бывшего замглавы воронежской ГИБДД Игоря Качкина.

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», более года назад Советский райсуд Воронежа удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства обширного списка имущества, принадлежащего семье бывшего заместителя начальника регионального управления ГИБДД Игоря Качкина. В ведомстве заявляли, что с ответчиков взысканы 22 объекта недвижимости общей стоимостью более 50 млн руб., законность происхождения которых установить так и не удалось.

Не согласившись с указанными судебными актами, ответчики обжаловали их в кассационном порядке. Определением Первого кассационного суда общей юрисдикции судебные акты оставлены без изменения. В прокуратуре подчеркнули, что сейчас проводят работу по исполнению судебного решения.

После скандала с недвижимостью на Игоря Качкина перевели на должность начальника тыла в отдел МВД по Панинскому району Воронежской области. Управление Следственного комитета России по Воронежской области возбудило против Игоря Качкина уголовное дело о покушении на дачу взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). По версии следствия, он предложил коллеге 30 тыс. руб. за то, чтобы его знакомый без проблем сдал экзамен на водительские права в Воронеже. Полицейский был уволен из органов внутренних дел.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ».

Сергей Толмачев

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