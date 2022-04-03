Прокуратура не поняла, зачем гаишнику жилье

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«Ъ» стали известны подробности рассмотрения иска прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего замглавы воронежской ГИБДД Игоря Качкина, членов его семьи и аффилированных с ним лиц. Речь, напомним, идет о 22 объектах недвижимости стоимостью более 50 млн руб. Ответчикам не удалось доказать, что они были приобретены на официальные доходы. Семья экс-полицейского может обжаловать решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Качкин

Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Игорь Качкин

Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области

Напомним, Советский райсуд Воронежа 1 апреля удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства обширного списка имущества, принадлежащего, по версии надзорного органа, семье бывшего заместителя начальника регионального управления ГИБДД Игоря Качкина. Как рассказали «Ъ» в прокуратуре, с ответчиков взысканы 22 объекта недвижимости общей стоимостью более 50 млн руб., законность происхождения которых установить так и не удалось.

По подсчетам «Ъ», семья господина Качкина лишилась почти 11 тыс. кв. м земли, более 600 кв. м нежилой недвижимости, в том числе двух парковочных мест, а также девяти квартир общей площадью 638,5 кв. м. С бывшего полицейского также взыскано почти 6 млн руб., оплаченных им по договорам долевого участия еще на четыре квартиры. Собеседники в окружении семьи Качкиных уверены, что ответчики обжалуют решение суда.

Рассмотрение иска заняло более двух лет. Дело забуксовало в самом начале: судья, в производство которой оно поступило в первый раз, взяла самоотвод, так как ее родственник трудится в прокуратуре. Позже, в феврале 2021 года, другая судья приостановила рассмотрение иска из-за смерти одного из ответчиков — отца экс-полицейского 69-летнего Николая Качкина. Пауза понадобилась для вступления его наследников в законные права.

Прокуратура обосновывала иск результатами проверки расходов, проведенной сотрудниками регионального ГУ МВД. Они установили, что родители подполковника Игоря Качкина владеют 31 объектом недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн руб., а сам замначальника ГИБДД принимал участие в заключении семи сделок на покупку различных объектов за 23,3 млн руб.

По мнению надзорного органа, имевшиеся у семьи доходы исключали возможность покупки большинства объектов. Во время проверки два продавца квартир заявили, что полицейский лично передавал им наличные.

В процессе разбирательства мать полицейского Нина Качкина утверждала, что все объекты семья приобрела законно на доходы от бизнеса, от продажи наследства и с помощью накоплений. Как утверждала женщина, ее супруг владел пунктом техосмотра и автомойкой. В ответ на это прокуратура подсчитала, что родители Игоря Качкина должны были с 1993 года каждые пять лет получать по 10 млн руб. дохода без учета трат на питание, одежду и коммунальные платежи.

Ведомство считает такую ситуацию невозможной, так как они начали вести предпринимательскую деятельность только в конце 90-х годов, не имели больших заработков, а из-за дефолта 1998 года их накопления должны были обесцениться. Согласно материалам прокуратуры, с 2013 по 2018 год официальный доход семьи составил 15,5 млн руб., но за этот же период она приобрела недвижимость на 53,4 млн руб.

После подачи иска на Игоря Качкина наложили дисциплинарное взыскание за коррупционное правонарушение и перевели на должность начальника тыла в отдел МВД по Панинскому району Воронежской области. Летом прошлого года региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило против него уголовное дело о покушении на дачу взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). По версии следствия, он предложил коллеге 30 тыс. руб. за то, чтобы его знакомый без проблем сдал экзамен на водительские права в Воронеже. Позже в деле появился еще один аналогичный эпизод.

Господин Качкин признал вину, но его все же заключили под стражу. В январе этого года суд отпустил экс-полицейского под запрет определенных действий. Источники «Ъ» в правоохранительных органах считают, что уголовное дело в ближайшее время может поступить в суд.

Сергей Толмачев, Воронеж