Фактор Пучдемона
Амнистия бывшего лидера Каталонии обострила предвыборную гонку в Испании
Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, с 2017 года скрывавшийся от испанского правосудия в Бельгии, амнистирован по решению Верховного суда Испании. Вернуться на родину он планирует в декабре, уже после досрочных парламентских выборов 29 ноября. Однако само снятие обвинений за считаные дни до голосования еще больше обострило противостояние между левым правительством Педро Санчеса и правой оппозицией.
Процесс в отношении бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона тянулся долгие девять лет. Он, как и несколько других каталонских политиков, обвинялся в растрате государственных средств при подготовке референдума о независимости Каталонии в 2017 году (на котором большинство жителей автономии высказались за выход из состава Испании и итоги которого Мадрид не признал). Еще в октябре после соответствующего решения Конституционного суда судья отозвал национальный ордер на арест господина Пучдемона, а 23 ноября уголовная палата Верховного суда Испании окончательно закрыла дело в отношении экс-главы Каталонии, а также двух бывших членов регионального правительства — Антони Комина и Луиса Пуча. Таким образом, статус обвиняемого с политика был окончательно снят.
Господин Пучдемон отеагировал на решение суда своеобразно — в поэтической форме. В соцсети Х он опубликовал фрагмент стихотворения под названием «Необходимое рождение противников» современного каталонского поэта Жауме Кристофора Понса Алорды, в котором лирический герой обращается к своим соперникам с пожеланием становиться умнее, свирепее и энергичнее, а в финале с использованием обсценной лексики приносит «вечную благодарность» своим врагам за «бесконечные поводы», которые ему дарят, и завершает грубым оскорблением в адрес недоброжелателей.
В испанских СМИ такую реакцию расценили как провокацию. Издание El Pais, в частности, отметило, что вызывающий тон Пучдемона бьет по интересам его собственной партии Junts, а консервативная газета El Mundo расценила публикацию стихотворения как намеренный выпад в разгар предвыборной недели.
Ранее в интервью тому же изданию Пучдемон заявил: «Мы воспользовались безмерными амбициями Санчеса, чтобы нанести поражение Испании», назвав главу правительства «аморальным человеком с непомерной жаждой власти» и добавив, что не «купил бы у него даже подержанный велосипед». В том же интервью он заявил, что может вернуться в страну лишь в декабре, так как ему не хочется сталкиваться с «предвыборной грязью».
Закон об амнистии, на основании которого против Пучдемона сняли обвинения, продвинул именно премьер. Правда, вынужденно. На парламентских выборах 2023 года первое место заняла правая коалиция, но Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо не смогла собрать большинство. Действующему же премьеру Санчесу тогда не хватало семи голосов в парламенте, чтобы сохранить свой пост. Тогда он договорился о поддержке с партией Junts Пучдемона, а взамен, вопреки собственным прежним заявлениям, социалисты обязались провести через парламент закон об амнистии для всех участников событий 2017 года. Закон был принят в 2024 году, и его принятие и поспособствовало снятию всех обвинений с господина Пучдемона.
Та договоренность с партией Junts сыграла с кабинетом Санчеса злую шутку. Имея в парламенте те семь голосов, партия Пучдемона фактически держала правительство на «коротком поводке», блокируя неугодные законопроекты и требуя новых уступок, в частности передачи Каталонии контроля над миграцией, особого налогового режима и признания каталанского языка официальным в ЕС. В октябре же 2025 года Junts объявила о разрыве соглашения с социалистами, обвинив Мадрид в невыполнении обещаний. Тогда правительство Санчеса фактически потеряло парламентское большинство. А когда в начале октября 2026 года депутаты Junts проголосовали вместе с правыми, провалив два правительственных декрета о решении жилищного кризиса, премьер был вынужден распустить парламент и назначить досрочные выборы — на девять месяцев раньше срока.
Теперь же, в преддверии выборов, амнистия господина Пучдемона стала настоящим подарком для правых. Лидер Народной партии Фейхоо уже заявил в эфире Telecinco, что в случае избрания закон об амнистии будет отменен, напомнив, какую цену премьер Санчес заплатил за власть. «В политике не все дозволено. Я не готов делать абсолютно все, лишь бы стать председателем правительства»,— подчеркнул он.
Глава ультраправой Vox Сантьяго Абаскаль, реагируя на вердикт суда в отношении каталонского политика, отметил, что «Санчес окончательно оформил свое предательство Испании, и сегодня завершается последнее звено в этой цепи бесчестия».
Премьер Санчес подобные обвинения оппозиции отвергает. «Единственной моей амбицией всегда было восстановить мирное сосуществование в Каталонии, и амнистия принималась во имя Испании и ради ее будущего, а не ради чьих-то персональных интересов»,— подчеркнул он.
Последние предвыборные опросы, в частности Ipsos и IMOP, свидетельствуют о том, что оппозиционная Народная партия лидирует с результатом 30–32% голосов против правящей Испанской социалистической рабочей партии, которая набирает около 27,8–29,8%. Делать окончательные выводы о том, что перевесит — усталость от сепаратистского кризиса в Каталонии или раздражение от политической цены, которую Мадрид заплатил за попытку его урегулировать, и как решение амнистировать Пучдемона скажется на результатах голосования, пока рано. Тем более что на фоне большого числа других проблем эта тема для испанских избирателей точно не является ключевой.