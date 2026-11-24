Закон об амнистии, на основании которого против Пучдемона сняли обвинения, продвинул именно премьер. Правда, вынужденно. На парламентских выборах 2023 года первое место заняла правая коалиция, но Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо не смогла собрать большинство. Действующему же премьеру Санчесу тогда не хватало семи голосов в парламенте, чтобы сохранить свой пост. Тогда он договорился о поддержке с партией Junts Пучдемона, а взамен, вопреки собственным прежним заявлениям, социалисты обязались провести через парламент закон об амнистии для всех участников событий 2017 года. Закон был принят в 2024 году, и его принятие и поспособствовало снятию всех обвинений с господина Пучдемона.