ЛУКОЙЛ получил почти 45 млн собственных акций после ликвидации «дочки»
ЛУКОЙЛ получил 44,7 млн собственных акций после ликвидации своей дочерней структуры, сообщила компания на сайте раскрытия информации. До этого у ЛУКОЙЛа не было собственных акций на балансе.
«Основание для приобретения голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: передача ПАО "ЛУКОЙЛ" имущества ликвидируемого юридического лица (дочернего общества)»,— следует из материалов компании.
Как ЛУКОЙЛ распорядится полученными акциями, пока неизвестно. По официальным данным, у компании сейчас чуть менее 692,8 млн акций. Поступившие на баланс ЛУКОЙЛа бумаги стали казначейскими, а значит, по закону у компании есть год, чтобы их продать или погасить.