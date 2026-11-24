Как ЛУКОЙЛ распорядится полученными акциями, пока неизвестно. По официальным данным, у компании сейчас чуть менее 692,8 млн акций. Поступившие на баланс ЛУКОЙЛа бумаги стали казначейскими, а значит, по закону у компании есть год, чтобы их продать или погасить.