Часть 2 ст. 19.34 КоАП РФ обязывает иноагентов отчитываться о своей деятельности перед органами власти. Максимальное наказание за нарушение требования для граждан составляет 50 тыс. руб., для должностных лиц — 300 тыс. руб., для юрлиц — 500 тыс. руб.