Правнучку Хрущева оштрафовали по статье о деятельности иноагента
Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. руб. правнучку Никиты Хрущева — публицистку Нину Хрущеву (объявлена в России иноагентом). Ее привлекли к ответственности по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Часть 2 ст. 19.34 КоАП РФ обязывает иноагентов отчитываться о своей деятельности перед органами власти. Максимальное наказание за нарушение требования для граждан составляет 50 тыс. руб., для должностных лиц — 300 тыс. руб., для юрлиц — 500 тыс. руб.
Минюст объявил Нину Хрущеву иноагентом в марте. По версии ведомства, она распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей, выступала против проведения СВО и участвовала в создании материалов иноагентов. Публицистка проживает в США, куда уехала в конце 1980-х годов. У нее степень доктора философии в Принстонском университете, работает в Новой школе в Нью-Йорке.